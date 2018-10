Valerio Merola | “C’è una sola donna che avrei voluto sposare | Bianca Berlinguer E’

Valerio Merola confessa : “Volevo sposare Bianca Berlinguer” : Valerio Merola la confessione inaspettata al settimanale Chi: “Avrei voluto sposare Bianca Berlinguer” Valerio Merola in un’intervista per Chi rilascia delle dichiarazioni inaspettate. L’ormai ex gieffino del Grande Fratello Vip confessa che avrebbe voluto sposare una donna, ovvero Bianca Berlinguer. Una confessione d’amore davvero sorprendente, che Valerio fa alla giornalista. Per 40 anni ha fatto ...

“Io e Bianca Berlinguer…”. La strana confessione di Valerio Merola : Non è di certo una dichiarazione alla quale si può passar sopra senza commentare, quella che ha fatto Valerio Merola in una lunga intervista pubblicata da Chi: “Ho fatto il playboy per 40 anni. Ma c’è una sola donna che avrei voluto sposare: Bianca Berlinguer. Io so che a lei non fa piacere che venga citata, è una nostra storia giovanile, ma è davvero l’unica che avrei voluto sposare, Bianca è straordinaria in tutto”. Questa è ...

Grande Fratello Vip 3 - Valerio Merola : "Avrei voluto sposare Bianca Berlinguer" : La "carriera" di playboy di Valerio Merola, ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, è arcinota ed è stata anche argomento di conversazione, e di discussione, all'interno della casa di Cinecittà.Il conduttore e autore televisivo romano, secondo eliminato del GF Vip 3, è stato intervistato dal settimanale Chi al quale ha parlato di un'altra sua storia d'amore giovanile poco conosciuta ai più ossia quella con Bianca ...

Valerio Merola : "Avrei voluto sposare Bianca Berlinguer"/ "Playboy per 40 anni - ma con lei facevo sul serio" : Valerio Merola: "Avrei voluto sposare Bianca Berlinguer". L'ex concorrente del Grande Fratello Vip rivela: "Playboy per 40 anni, ma con lei facevo sul serio"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:37:00 GMT)

Valerio Merola - insospettabile rimpianto d'amore : 'Da giovane io e Bianca Berlinguer...' : L'amore non ha veramente confini. 'Ho fatto il playboy per 40 anni. Ma c'è una sola donna che avrei voluto sposare: Bianca Berlinguer . Io so che a lei non fa piacere che venga citata, è una nostra ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 16 ottobre : Valerio Merola in studio - e la cronaca? : Barbara d'Urso torna alla conduzione di Pomeriggio 5 per tanta cronaca ma anche lo speciale spazio dedicato al Grande Fratello Vip: in studio Valerio Merola. Ecco le novità(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:21:00 GMT)

Domenica Live - Valerio Merola : «Silvestrin è un rancoroso verso la vita. Non escludo azioni legali contro di lui» : Valerio Merola a Domenica Live “Amo gli studi televisivi e non i tribunali ma, davanti a delle accuse così infamanti, io non escludo un’azione legale”. A parlare è Valerio Merola, il secondo eliminato del Grande Fratello Vip 2018. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live per ripercorrere le due settimane vissute nella casa di Cinecittà, il conduttore ha sottolineato di essere ancora arrabbiato con Enrico Silvestrin, colpevole di averlo ...

Grande Fratello Vip 2018 - Valerio Merola a Mattino 5 : "Enrico Silvestrin e Maurizio Battista? Odio sociale nei miei confronti" (video) : prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, Valerio Merola a Mattino 5: "Enrico Silvestrin e Maurizio Battista? Odio sociale nei miei confronti" (video) pubblicato su Gossipblog.it 15 ottobre 2018 10:45.

Valerio Merola Vs Enrico Silvestrin e Maurizio Battista/ "Sono stato vittima di bullismo"(Grande Fratello Vip) : Valerio Merola torna in tv a Mattino 5 e dice la sua contro Enrico Silvestrin e Maurizio Battista alla presenza di Federica, fidanzata del VJ, questa sera lo vedremo al Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:53:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Valerio Merola dalla d'Urso : 'Battista e Silvestrin - ecco che roba sono' : Eliminato dal Grande Fratello Vip , Valerio Merola è stato intervistato da Barbara d'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live. Ha parlato delle dinamiche all'interno della casa del GF Vip. Nel ...

Grande Fratello Vip 3 - Valerio Merola a Domenica Live : "Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin - "odiatori" di professione" : Dopo essere stato eliminato durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, Valerio Merola è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma in onda su Canale 5.Dopo aver visto i filmati introduttivi all'intervista, il conduttore e autore televisivo romano ha voluto mettere una cosa importante in chiaro riguardo le disavventure ...

Valerio Merola : “Silvestrin è un odiatore di professione e rancoroso” : Enrico Silvestrin querelato da Valerio Merola? La verità a Domenica Live Valerio Merola, ospite principale del dibattito di oggi sul Grande Fratello Vip a Domenica Live, ha nuovamente parlato di Enrico Silvestrin e ha finalmente rivelato se abbia intenzione o meno di querelarlo. L’ex concorrente del reality ha dichiarato di essere molto arrabbiato per quanto accaduto con il suo ex coinquilino nella Casa e soprattutto per le cose dette da ...

Valerio MEROLA/ "Enrico Silvestrin è un odiatore di professione" : querela all’orizzonte? (Domenica Live) : VALERIO MEROLA si racconta dopo l'esperienza al Grande Fratello vip 2018 e la delusione subita da alcuni compagni di avventura. Di questo e tanto altro, l'ex gieffino parlerà a Verissimo...(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 17:11:00 GMT)

Domenica Live - anticipazioni e ospiti 14 ottobre : Giorgio Manetti - Grecia Colmenares - Valerio Merola - Bobby Solo e… : Mentre la diatriba sugli ascolti tv continua, oggi Barbara d’Urso torna alla guida di Domenica Live con tanti ospiti. Venerdì a Pomeriggio 5 ha annunciato “10 esclusive” confermando che tre di queste saranno proprio legate alla presenza in studio di Giorgio Manetti, ex cavaliere del trono over e grande amore di Gemma Galgani, l’attrice Grecia Colmenares, volto storico delle soap anni ’80-’90, che oggi sarà in ...