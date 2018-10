Valeria Golino e la fine dell’amore con Riccardo Scamarcio | ‘La delusione più grande’

Riccardo Scamarcio : "Valeria Golino? Non sono ancora guarito dalla fine della relazione. Questo governo mi piace - ma parla poco di cultura" : Riccardo Scamarcio è arrivato a 38 anni maturando in ogni ruolo interpretato. Dagli esordi,"La meglio gioventù" e "Tre metri sopra il cielo", al cinema di Sorrentino, in "Loro" interpreta Sergio Morra il protagonista indiscusso della prima parte del film, la sua crescita è stata costante. Adesso sarà diretto da Valeria Golino, sua ex compagna per dieci anni, nella seconda prova da regista dell'attrice napoletana. Il ...

Valeria Golino : La fine della storia con Scamarcio? La più grande delusione della mia vita : Valeria Golino, regista di “Euforia”, ha voluto come protagonista per il suo secondo film Riccardo Scamarcio, il suo ex compagno, l’uomo che più l’ha fatta soffrire. La coppia formata da lei e Riccardo Scamarcio è durata 11 anni. Come ha vissuto la fine della vostra storia? «La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita. D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe ...

Valeria Golino : «La mia Euforia nasce dal dolore» : 'Credo che sia inevitabile per un regista essere autobiografico ma nel mio caso l'aspetto personale non è evidente a prima vista'. Valeria Golino parla così di Euforia, il secondo film che ha diretto ...

Riccardo Scamarcio : "La fine della storia con Valeria Golino? Non sono ancora guarito..." : Dopo il successo del film Loro, la pellicola diretta da Paolo Sorrentino dedicata a Silvio Berlusconi, ritroveremo Riccardo Scamarcio al cinema nel film Euforia, diretto da Valeria Golino, nel quale interpreterà la parte di Matteo, un uomo d'affari omosessuale, promiscuo e con problemi di droga che si farà carico della malattia di suo fratello Ettore, interpretato da Valerio Mastandrea.Come sappiamo, la regista del film, l'attrice Valeria ...

Riccardo Scamarcio e Valeria Golino/ L’attore : “Non sono ancora guarito dalla nostra rottura - chissà…” : Riccardo Scamarcio e Valeria Golino. L’attore: “Non sono ancora guarito dalla nostra rottura, chissà cosa succederà". Interessanti rivelazioni del noto interprete pugliese(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:51:00 GMT)

Riccardo Scamarcio sulla rottura con Valeria Golino : «Non sono ancora guarito» : Riccardo Scamarcio sulla cover del numero 42/2018 di Vanity FairRiccardo Scamarcio sulla cover del numero 42/2018 di Vanity FairRiccardo Scamarcio sulla cover del numero 42/2018 di Vanity FairRiccardo Scamarcio sulla cover del numero 42/2018 di Vanity FairRiccardo Scamarcio sulla cover del numero 42/2018 di Vanity FairRiccardo Scamarcio sulla cover del numero 42/2018 di Vanity FairRiccardo Scamarcio sulla cover del numero 42/2018 di Vanity ...

Valeria Golino : “Il dolore è un'opportunità - ma non lasciateci soli. Scamarcio? Siamo indivisibili ma non siamo mai stati amici” : L'euforia è una sensazione bella e pericolosa che nasconde sempre qualcos'altro e, di solito – come ci ricorda la scrittrice e sceneggiatrice Francesca Marciano, "è una sorta di schermo sopra una piccola ansia". siamo euforici se abbiamo qualcosa che ci turba e l'euforia cela sempre il suo contrario, dimostrando che la felicità e la serenità sono ben altro. Per Valeria Golino, attrice, regista e produttrice, ...

Euforia - una clip dal nuovo film di Valeria Golino : Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione ...

Euforia di Valeria Golino : Proiezioni Roma e Milano e Conferenza Stampa Roma : MARTEDÍ 16 OTTOBRE – Roma – Cinema Caravaggio – Via Giovanni Paisiello, 24 ore 10.30 PROIEZIONE Stampa (115′) – A seguire

Euforia di Valeria Golino al cinema dal 25 ottobre : Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione ...

Scamarcio e Mastandrea fratelli diversi nel film di Valeria Golino 'Euforia' : Ettore e Matteo sono fratelli ma non potrebbero essere più diversi: Matteo, Riccardo Scamarcio, guarda il mondo dall'alto del suo attico, è un narcisista che coltiva la distrazione e lo fa con il ...

LA NOTTE DI ANDREA BOCELLI/ Concerto : diretta e ospiti - Valeria Golino e Catherine Deneuve (Arena di Verona) : La NOTTE di ANDREA BOCELLI, Concerto evento dall'Arena di Verona, in onda in prima serata su Raiuno. conduce Milly Carlucci. diretta e tutti gli ospiti.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:27:00 GMT)

Valeria Golino : «Grazie a Valeria (Bruni Tedeschi) ho superato le mie paure» : I 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le ...

Valeria Golino : «Con Valeria (Bruni Tedeschi) mi sono liberata delle mie paure» : I 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le foto più belleI 50 anni di Valeria Golino: le ...