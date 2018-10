Usa | prigione di Guantanamo resterà aperta per almeno altri 25 anni

Ikea - in prigione per quattro barattoli : ecco perché una ragazza e suo padre hanno passato 24 ore in cella con l’accUsa di “furto organizzato” : “Fate attenzione alle casse self-service, passate bene i vostri articoli e non dimenticate che potete andare in prigione per dei barattoli”. È questa la “morale della favola” che una ragazza francese, Émilie Guzzo, ha tratto dall’assurda disavventura che ha vissuto assieme al padre. A raccontare questa storia che ha dell’incredibile è stata su Twitter la stessa Émilie: “Lunedì scorso sono andata all’Ikea con mio padre per comprare dei barattoli ...

Usa : "Predatore sessuale" - da 3 a 10 anni prigione per Cosby

Marie Avgeropoulos di The 100 accUsata di violenza domestica - l’attrice rischia fino a un anno di prigione : Dopo l'arresto e il rilascio su cauzione, Marie Avgeropoulos di The 100 ora rischia una condanna estesa fino a un anno di carcere. Lo scorso 5 agosto, l'attrice della serie post-apocalittica è stata accusata di violenza domestica in seguito a una furiosa lite con il suo fidanzato. Prelevata dagli agenti di polizia, Marie è stata poi rilasciata l'indomani con una cauzione di 50,000 dollari. A più di un mese di distanza dall'accaduto, l'ufficio ...

SUsanna Tamaro : "Ho la sindrome di Asperger. È questa la prigione in cui vivo" : Ha rotto il silenzio e ha raccontato per la prima volta la sua vita con la sindrome di Asperger. Susanna Tamaro, la scrittrice divenuta celebre con il successo "Va' dove ti porta il cuore", a breve pubblicherà "Il tuo sguardo illumina il mondo", lettera all'amico Pierluigi Cappello, scomparso nel 2017. Il Corriere della Sera ha riportato le sue parole sul disturbo, che l'accompagna da sempre."Soffro della sindrome di Asperger, è ...

Il Segreto : i genitori di Matias finiscono in prigione con l'accUsa di tentato omicidio : La famosa e appassionante serie televisiva “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta dall’autrice Aurora Guerra, non smette mai di sorprendere il pubblico con numerosi colpi di scena inaspettati. Nelle puntate che i telespettatori italiani avranno modo di vedere in autunno. il malvagio generale Perez De Ayala continuerà a vendicarsi del decesso del figlio Tomas Dos Caras. In particolare il funzionario dell’esercito dopo aver seminato ...

Shamaless 9 al via negli Usa con l’inizio della fine per Fiona tra malattie - prigione e rinascite : Il momento clou è arrivato. Shameless 9 ha fatto il suo esordio negli Usa per la felicità di tutti coloro che aspettavano con ansia di rivedere all'opera i Gallagher. La famiglia più disordinata d'America continua a stupire nonostante la sua "età" e anche la première della nona stagione è stata lo stesso. Sapevamo tutti che l'ottava stagione sarebbe stata solo di passaggio e congiunzione tra l'emotiva settima e la nona, e l'uscita di Emmy Rossum ...

Droga a SiracUsa - evade dai domiciliari : donna finisce in prigione : I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa, nella mattina di ieri, nel corso di un predisposto servizio finalizzato al controllo dei soggetti sottoposti ...