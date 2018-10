Uomini e Donne | Sara Affi Fella si rivolge all' ufficio legale | ' Parlerò appena

Spoiler Uomini e donne - Karina smaschera Federico : 'E' stato a letto con una mia amica' : Le anticipazioni sulla prossima puntata di Uomini e donne trono classico rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno in primis la tronista Teresa Langella. Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che uno dei suoi corteggiatori verra' smascherato da Karina Cascella, ex volto della trasmissione pomeridiana di Canale 5, la quale tornera' in onda per questo nuovo appuntamento. Il corteggiatore che verra' messo alle ...

Giovedì torna il trono classico di Uomini e Donne : Rubini eliminato dalla Langella : Dopo l'ultima puntata di Uomini e Donne [VIDEO], andata in onda su Canale 5 la settimana scorsa con la seconda parte dello speciale Temptation Island Vip, giovedi ripartira' il trono classico del dating show di Maria De Filippi. La puntata iniziera' con il trono di Mara Fasone. In particolare, la De Fillippi mostrera' un video in cui la giovane tronista è in lacrime. Dopo l'ultima puntata, infatti, a causa delle critiche ricevute da Teresa ...

Uomini e Donne trono Over - Rocco Fredella sorprende tutti : cosa fa per la sua Gemma Galgani : A Uomini e Donne sono giorni tesissimi. La tensione è alle stelle soprattutto per quanto riguarda l’appuntamento con il trono Over e la coppia che si sta venendo a creare nel salotto di Maria De Filippi: parliamo di Rocco Fredella e Gemma Galgani. Dopo la delusione per l’anello ricevuto nella scorsa puntata, Gemma e il suo cavaliere sono stati protagonisti di una nuova esterna durante Uomini e Donne trono Over. Il loro incontro non è ...

Uomini e Donne news - offese al figlio di Eugenio e Francesca : l’ex corteggiatrice non ci sta : Uomini e Donne, haters offendono il figlio di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: l’ex corteggiatrice risponde Quasi tutti i giorni volti noti e meno noti del mondo dello spettacolo si ritrovano a dover fare i conti con l’odio e il rancore che spesso spopola sui social network. Dagli attacchi degli haters, purtroppo, non sono immuni […] L'articolo Uomini e Donne news, offese al figlio di Eugenio e Francesca: l’ex ...

Uomini e donne - l’autrice Raffaella Mennoia finisce in ospedale : C’è preoccupazione tra i fan di Uomini e donne: Raffaella Mennoia, autrice del dating show condotto da Maria De Filippi, posta una foto direttamente da una stanza d’ospedale. Sorride, fa una smorfia e strizza l’occhio, ma sulla gola c’è un cerotto. Non è chiaro che cosa sia successo alla Mennoia, che recentemente è intervenuta anche sullo scandalo di Sara Affi Fella, ma sui social cita Il manuale del guerriero della luce ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella inchiodata da Nicola Panico : dove l'ha incontrata - la prova : È la curiosità di molti sapere in che rapporti siano rimasti i due ex fidanzati Sara Affi Fella e Nicola Panico dopo lo scandalo che li ha visti complici ai danni della produzione di Uomini e Donne . ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 16/10 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne di oggi si apre con tre sedute al centro dello studio per Caterina, Nino e Salvatore. Caterina dice di essere uscita con Salvatore, che conosce ormai da più di un mese, con cui però non se l’è sentita di andare oltre perché senza trasporto. Situazione diversa con Nino la cui serenità sembra aver fatto colpo sulla bionda siciliana. Si torna sulla vicenda David-Valentina-Pino-Pamela… Dopo ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : il messaggio dell'ex tronista - perché si è chiusa nel silenzio : Dopo il breve messaggio di scuse, Sara Affi Fella ha deciso di abbandonare Instagram e di non esporsi più sulla vicenda da lei creata. Nella giornata di ieri, lunedì 15 ottobre, però, a parlare dopo ...

Uomini e Donne - il retroscena che terremota Sara Affi Fella : Nicola Panico la inguaia - la bomba di fango : Le confessioni di Nicola Panico sul caso Sara Affi Fella non si placano e dagli studi di Uomini e Donne emergono nuovi dettagli, come quelli rivelati al blog di Isa e Chia, doveil calciatore ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : Nicola Panico e i messaggi ambigui pubblicati nella notte : 'Nonostante...' : Se Sara Affi Fella ha scelto la via del silenzio dopo lo scandalo da lei stessa causato, rinominato sul web Sara Affi Fella gate, di idea diversa sembra essere l'ex fidanzato Nicola Panico . Il ...

Sara Affi Fella passa alle vie legali dopo lo scandalo a Uomini e donne : Può sembrare paradossale ma Sara Affi Fella dopo il patatrac che è successo a Uomini e donne ha deciso di agire per vie legali. La ex tronista, che è stata smascherata dall’ex fidanzato Nicola Panico il quale ha rivelato che la ragazza ha preso in giro il programma e il pubblico perché mentre sedeva sul trono era ancora legata a lui, vuole difendersi nelle sedi opportune. Lo svela il sito Newsued.com, che nelle story di Instagram fa sapere ...

Uomini e Donne - trono over : lo sfogo di Valentina in lacrime | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La conduttrice Maria De Filippi ha mostrato un recall Video della coppia formata da Valentina e David. I due, nella scorsa puntata, avevano avuto una lite e la dama si era scagliata contro un altro cavaliere del parterre maschile. Nel backstage, Valentina si era sfogata con la redazione, chiarendo i motivi per il quale era uscita in lacrime dallo studio. La dama ...