Università Firenze | presentato a Ingegneria robot contro le mine antiuomo

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Mietono vittime quando i conflitti sono conclusi e rimangono a lungo una minaccia per la popolazione civile. Per individuare in sicurezza le, il gruppo di ricerca dell’Universita’ di, coordinato da Lorenzo Capineri ha messo a punto undotato di radar olografici e sensori per il rilievo del terreno, che puo’ rintracciare gli ordigni senza mettere a rischio gli operatori. Ilè statooggi alla Scuola diin occasione dell'”Advanced Research Workshop on Explosive Detection” organizzato nell’ambito di “Science for Peace and Security”, il programma della NATO che promuove il dialogo e la cooperazione internazionale sulla base della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica e dello scambio di conoscenze. Nel 2015 il team dell’Ateneo fiorentino e’ stato scelto ...