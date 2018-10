Unione europea | in caso di referendum solo il 44% degli italiani voterebbe per restare

Il no euro Borghi è pronto a scendere a compromessi con l'Unione europea : Claudio Borghi si mostra più conciliante verso l'Unione europea in un'intervista all'emittente finanziaria Class CNBC. Il presidente della commissione Bilancio della Camera ha detto che il governo è ...

Povertà : diminuisce nell'Unione europea - aumenta in Italia : Bene l'Unione Europea che è riuscita a diminuire il numero delle persone a rischio Povertà, male l'Italia dove invece il numero è aumentato. È quanto emerge da un rapporto dell'Eurostat, diffuso in ...

Berlusconi : "La manovra è un disastro. Sarà bocciata dall'Unione Europea" : Questa manovra economica "è un disastro, Sarà bocciata dall'Unione europea. Avrà dei risultati molto negativi su tutti i risparmi degli italiani, sui valori di Borsa, sui valori dei titoli del nostro debito pubblico. Quindi, io spero che questi signori al governo hanno ancora qualche ora di tempo per poter cambiarla". Lo ha detto il presidente di Forza Italia e proprietario del Monza, Silvio Berlusconi, arrivando allo stadio Brianteo per la ...

Di Maio su Decreto Sicurezza : "Apprezzato anche dall'Unione Europea" : "Il Decreto Sicurezza ha ricevuto apprezzamenti addirittura dall'Unione Europea". Ha risposto così il Vicepremier Luigi Di Maio a chi gli ha chiesto cosa ne pensasse del DL voluto fortemente da Matteo ...

Fmi : "L'Italia è paese membro dell'Unione europea e deve rispettarne le regole" : "L'Italia è paese membro dell'Unione europea e deve rispettarne le regole": così il direttore generale del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde nel corso di una conferenza stampa all'...

Educazione civica europea e partiti transnazionali : dagli under 25 un piano per salvare l'Unione europea : E non più europea', esordisce Sara, 25 anni, nata in Calabria, a Lamezia Terme, studentessa di Economia alla Luiss di Roma. 'Il voto degli inglesi a favore della Brexit, l'interminabile ascesa del ...

Paolo Savona 'a processo' in aula - la vergogna dell'Unione europea : esclusi i rappresentanti italiani : Il Parlamento europeo processa Paolo Savona e il suo documento di riforma dell' Ue e in aula non ci sarà nemmeno un rappresentante dell'Italia. È Italia Oggi a svelare l'ultima porcheria di questa ...

Iran : "Nyt" - Teheran aumenta la spaccatura tra Stati Uniti ed Unione europea : E' quanto scrive il quotidiano statunitense "New York Times" che, in un articolo, descrive quasi gli europei come una sorta di "braccio destro" dell'Iran che lavora attivamente contro la politica ...

Giovanni Tria in audizione sul Def : "Ha ragione Fico - abbassare i toni nel dialogo con l'Unione Europea" : "Come è noto la Commissione Ue ha espresso preoccupazione circa la modifica del percorso programmatico. Ora si apre una fase di confronto costruttivo con la Commissione che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo delineata dalla manovra. In questo confronto costruttivo voglio dichiarare il mio accordo con il Presidente della Camera, sulla necessità di abbassare i toni". L'Italia si trova in ...

Il ministro Savona : “L’Unione europea rischia di andare a schiantarsi contro un iceberg” : "Dicono che il 2,4% di deficit sia troppo? Cosa dobbiamo fare con una politica monetaria che inizia a diventare cautelativa e con il rallentamento della crescita internazionale? L'Unione europea tiene il pilota automatico in questa situazione, allora se rischia di andare contro un iceberg continua a tenere il pilota automatico?", ha dichiarato il ministro agli Affari Europei, Paolo Savona.Continua a leggere

Così il fronte sovranista vuole rivoluzionare l'Unione Europea : 'La forza politica che uscirà dalle elezioni di maggio, saremo noi e nessun altro', tuona la leader francese, che assicura: 'Saremo estremamente attaccati alla nostra libertà, al nostro sovranismo'. ...

Pomodori italiani contaminati da 'clorpirifos' : l'allarme dell'Unione Europea : Pomodori italiani con pesticidi. L’allerta è scattata dalla Croazia in relazione ad un carico proveniente dall’Italia e risultato contaminato da 'clorpirifos' in una percentuale superiore di 14 volte rispetto ai livelli consentiti dalle regole in vigore. A lanciare l'allarme sul pericolo alimentare è stato il sistema di controllo dell'Unione Europea che vigila sulla tutela e la sicurezza alimentare che, dopo accurati controlli su un carico di ...

Il Dna dell’Unione europea : Cinquant’anni, ex ministro e premier finlandese, ora vicepresidente della Banca europea degli investimenti, Alexander Stubb ha lanciato la sua candidatura come Spitzenkandidat per i popolari europei alla guida della prossima Commissione Ue. Ora più che mai, dice Stubb, “abbiamo bisogno di una difesa

Ed ora vi racconto Messina - in diretta da piazza Unione europea [Video] : 30 settembre 2018 - La diretta del Comizio del sindaco di Messina Cateno De Luca, per presentare la Relazione di inizio mandato. Coincidera' anche con un commiato, come da dimissioni protocollate alla ...