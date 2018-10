Un' ex dipendente della Lega accusa Salvini e Maroni di sapere della sparizione dei 49

A cosa servono oggi i libri? Una conversazione prima del Festival dell'Editoria e della Musica Indipendente : L'obiettivo è in qualche modo far girare l'economia dell'Editoria Indipendente, soffocata da copyright e grandi distribuzioni, e privilegiare la bibliodiversità , ovvero l'insieme dei progetti vivi ...

Alice - uccisa a 16 anni dall’eroina nei bagni della stazione : “Non era tossicodipendente” : Il padre dell'adolescente, trovata senza vita in un bagno della stazione ferroviaria di Udine, non sa darsi una spiegazione per quanto accaduto e assicura che la 16enne non era tossicodipendente. "I segni esteriori dell’assunzione sono inequivocabili ed è strano che nessuno si sia accorto di niente. A meno che quella non fosse stata la prima volta" spiegano gli investigatori.Continua a leggere

"Vita indipendente e disabilità : un binomio possibile" : in un convegno il bilancio della situazione nelle Marche : ... un binomio possibile', svoltosi lo scorso 22 settembre a Tolentino, all'interno della manifestazione 'Lesi Non Arresi', una due giorni dedicata a sport e disabilità ed arrivata alla sua quinta ...

TRE BIMBE ACCOLTELLATE IN ASILO NIDO A NEW YORK/ Ultime notizie : assalitrice è una dipendente della struttura? : New YORK, 3 bimbi accoltellati in un ASILO NIDO nel Queens: video, Ultime notizie e "mistero". Arrestata donna 52enne sospettata: ha tentato di togliersi la vita tagliandosi in polsi(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 00:20:00 GMT)

Spotify For Artists : apre al mondo della musica indipendente : Di recente al centro di scomode polemiche riguardo le discriminazioni sessuali, Spotify torna al centro della cronaca con una notizia tutt’altro che sgradevole. Squillino le trombe e rullino i tamburi perché a breve, il celeberrimo stream musicale svedese, potrebbe venir inondato da musica indipendente proveniente da ogni dove. L’annuncio Spotify ha finalmente iniziato a realizzare uno dei più grandi e condivisi sogni nel mondo della ...

New York - tre bambini e due adulti accoltellati in un asilo nido del Queens da una dipendente della struttura : Pugnalate allo stomaco, a un orecchio, alle labbra e al mento. Così sono state ferite tre bambine rispettivamente di tre giorni, venti giorni e un mese di vita, in un asilo nido del Queens, a New York. Responsabile dell’aggressione è una dipendete della struttura, di 52 anni, che ha colpito con un coltello anche il padre di un bambino dell’asilo e una collega. La donna è stata ritrovata priva di sensi dalla polizia, con un polso ...

Svolta nel mondo della musica indipendente : arriva Spotify for Artists : Importanti novità per il mondo della musica indipendente. Spotify ha annunciato sul blog ufficiale della piattaforma che agli artisti indipendenti sarà permesso di caricare la propria musica gratuitamente. Post che recita: “Negli ultimi mesi abbiamo testato uno strumento di caricamento all’interno di Spotify per artisti, perché crediamo che ottenere nuova musica per i tuoi fan dovrebbe essere semplice. A partire da oggi invitiamo altri ...

Trovato il cadavere della dipendente del tribunale di Aosta scomparsa lunedì : La donna era scomparsa da Aosta, era uscita dal posto di lavoro e non si erano più avute sue notizie

Pontedera - incidente mortale : muore 40enne dipendente della Piaggio - Ultime Notizie Flash : A Pontedera in un incidente mortale ha perso la vita un uomo di 40 anni, dipendente della Piaggio e residente a Pisa

La crisi della repubblica indipendente più piccola al mondo : Da qualche anno nell'isola di Nauru le cose vanno sempre peggio, e c'è chi dà una parte della colpa alla vicina Australia The post La crisi della repubblica indipendente più piccola al mondo appeared first on Il Post.

Versiliana 2018 - torna la festa del Fatto. Padellaro : “Dopo 9 anni manteniamo l’impegno di fare un giornale indipendente” : Dal 30 agosto al 2 settembre torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta la festa della società editoriale Il Fatto. Il programma, ricco di eventi, è stato presentato nella sala consiliare del Comune di Pietrasanta: “Siamo al nono anno della festa del Fatto Quotidiano – spiega Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano – abbiamo un programma che preparerà sicuramente la stagione politica autunnale. Programma al quale ha ...

Decine di migliaia di euro per superare il concorso per entrare nella Polizia - in manette dipendente infedele del Ministero della Difesa : Prometteva il superamento delle prove ai concorsi per il reclutamento nelle Forze di Polizia in cambio di denaro. Per questo motivo, un dipendente civile del Ministero della Difesa è finito agli ...