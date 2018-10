Una nuvola di germi e sostanze chimiche ci segue per tutta la vita

vanityfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Il profumo non è indicatore di puliziaE' necessario leggere le etichetteCambiare l'aria serveAttenzione ai mobili nuoviAnimali domesticiOcchio al Fai da teAvete presente la nuvoletta di Fantozzi, quella che seguiva il ragioniere in ogni scorribanda? Anche noi, come lui, abbiamo la nostra nuvoletta personale intorno a noi. Non la vediamo, ma c’è. È composta di organismi viventi e non, fra cui funghi, pollini, batteri, virus, inquinanti, composti emessi dalle piante e altresospese nell’aria. E non è una questione di pulizia, ce l’abbiamo tutti, maniaci dell’igiene e non. Gli scienziati l’hanno chiamata esposoma ed è l’insieme diche caratterizza l’esposizione e il contatto con l’ambiente esterno. A “misurarla” ci ha pensato la Stanford University School of Medicine, con una ricerca pubblicata su Cell. Gli ...