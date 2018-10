Un video ci mostra com’è fatta una pulsar

Un breve video ci mostra le gesture di Android 9 Pie in azione su Samsung Galaxy Note 9 : Una breve clip caricata in rete mostra la gestione tramite gesture della nuova schermata del multitasking su un Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie. L'articolo Un breve video ci mostra le gesture di Android 9 Pie in azione su Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Tu Sì Que Vales - incidente hot per Belen : la Rodriguez mostra la lingerie durante un ballo scatenato [video] : noadsense Belen Rodriguez e l’incidente hot a ‘Tu Sì Que Vales’: il concorrente fa girare come un trottola la povera argentina, la gonna si alza e le telecamere riprendono gli slip della soubrette-- Belen Rodriguez anche ieri sera ha presenziato alla puntata del talent show ‘Tu Sì Que Vales‘. Il programma che mette alla prova il talento dei concorrenti ha visto una splendida argentina cimentarsi in un ballo scatenato insieme ad un ...

Belen Rodriguez balla e mostra tutto a Tu sì que vales (video) : Tu sì que vales: incidente imbarazzante per Belen Rodriguez Belen Rodriguez, come da qualche anno a questa parte, oltre che condurre Tu sì que vales, si presta volentieri da valletta per le esibizioni di alcuni concorrenti del programma più amato del Sabato sera dagli italiani. E’ il caso di questa sera, dove la bella modella argentina ha dovuto aiutare uno dei concorrenti. Quest’ultimo ha chiesto alla maggiore dei fratelli ...

Aggrediti Stefania Petyx e il suo operatore : il video completo mostrato da Striscia : È andato in onda il video dell’aggressione subita dall’inviata palermitana del tg satirico e del suo operatore, che si erano...

Xiaomi Black Shark 2 si mostra in un primo video dal vivo con led Rgb : Xiaomi Black Shark 2 si mostra dal vivo in un video dove vengono evidenziati gli effetti Rgb della nuova scocca dello smartphone dedicato ai gamers.Sembra che tra non molto, forse già entro la fine dell’anno o nelle prime settimane del 2019, sarà annunciato il successore dell’attuale smartphone dedicato ai gamers Xiaomi Black Shark.Xiaomi Black Shark 2 si mostra in un primo video dal vivo: ha effetti Led Rgb sulla scoccaIl Black ...

Audizione Tria su NADef - video mostra lapsus : 'Ce la faremo? Io spero di no' : Il quotidiano La Repubblica riporta un video sull'Audizione alle Commissioni di bilancio e Camera del ministro dell'economia Giovanni Tria, che si è svolta mercoledì 10 ottobre.

Nuovo teaser video per Honor Magic 2 - che mostra il suo design a scorrimento : Honor Magic 2 compare in un Nuovo video promozionale, confermando l'apertura a scorrimento per rivelare la fotocamera frontale. L'articolo Nuovo teaser video per Honor Magic 2, che mostra il suo design a scorrimento proviene da TuttoAndroid.

L'edizione rimasterizzata di Onimusha : Warlords si mostra in un video gameplay : Capcom TV, in occasione di un livestream, ci ha permesso un nuovo sguardo alla remaster di Onimusha: Warlords grazie a un nuovo video di gameplay della durata complessiva di 10 minuti.Come riporta Siliconera, il filmato inizia a 0:40, dove i ragazzi di Capcom TV hanno nostalgia dei semplici controlli di Onimusha, il gioco originale, infatti, richiedeva il movimento del D-Pad per muovere il personaggio, ma per L'edizione remaster ci sarà una ...

Incidenti incredibili : per mettersi in mostra distrugge la sua Lamborghini Murcielago in maniera clamorosa [video] : Durante un raduno Lamborghini uno svizzero ha distrutto la sua costosissima Murcielago da 200mila euro dopo una manovra a dir poco azzardata Un video girato durante un raduno Lamborghini che si è svolto nel passo del Susten, in Svizzera, ha immortalata una scena che farà decisamente male agli amanti delle supercar. Nel filmato si vede un uomo al volante della sua Lamborghini Murcielago di colore nero e dal valore di oltre 200 mila euro, ...

Lezioni di napoletano per Santiago - Stefano De Martino mostra il perfetto intercalare del figlio [video] : Stefano De Martino e le Lezioni di napoletano a Santiago, il divertente e dolce siparietto sui social tra il figlio di Belen Rodriguez ed il padre di origini partenopee Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno avuto nel 2013 la gioia di diventare genitori. Santiago, che oggi ha 5 anni, è figlio di genitori separati e per questo si divide tra mamma e papà. Il piccolo vive con la madre, che si trovava in questi giorni a Roma per le ...

Il treno regionale è lentissimo : i pendolari dimostrano che si arriva prima in Vespa video : Tutti questi fattori hanno rischiato di far spopolare la città di Teruel , la cui economia è basata sull'agricoltura, sull'allevamento e sul turismo, ma solo d'estate e in occasione di alcune feste ...

Fallout 76 : un video mostra i primi 40 minuti di gioco : Fallout 76 è certamente uno dei giochi più attesi di questo 2018, un titolo che si discosta decisamente dalla tipica esperienza a cui sono affezionati i fan della serie, abituati ad esplorare in solitaria il mondo post-apocalittico di Bethesda.Il lancio del gioco si avvicina a grandi passi e, come saprete, sarà preceduto da una fase beta che avrà inizio prima su Xbox One il 23 ottobre. Oggi, grazie al video pubblicato da Eurogamer.net, possiamo ...

Resident Evil 2 torna a mostrarsi in nuove immagini e un video gameplay tratto dalla versione PS4 Pro : Capcom ha rilasciato una nuova serie di screenshot dedicati al prossimo atteso remake di Resident Evil 2, incentrati sulla porzione iniziale del gioco nel dipartimento di polizia di Raccoon City.Le immagini sono in risoluzione 4K e restituiscono un aspetto piuttosto piacevole e nitido della grafica. Abbiamo anche dieci minuti di gameplay dall'ultima demo a porte chiuse al Tokyo Game Show.Nel video è ancora presente Claire Redfield mentre esplora ...

Nuovi video gameplay di Devil May Cry 5 ci mostrano le armi Cerberus - il set Balrog - la motocicletta Cavaliere e altro : Capcom ha tenuto un panel al New York Comic Con, in cui sono state mostrate alcune sequenze di gameplay piuttosto interessanti per il suo prossimo Devil May Cry 5.Mentre il panel non era in diretta, l'utente YouTube R K ha gentilmente caricato alcune delle riprese che ci consentono di dare uno sguardo ad alcune chicche davvero interessanti.Come segnala Dualshockers, possiamo dare un'occhiata alla moto Cavaliere in azione in alcune lunghe e ...