Un viaggio di 7 anni | 9 voli interplanetari | tutto pronto per la missione Bepi Colombo

Animal House. viaggio nelle confraternite americane 40 anni dopo : Fullscreen01/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American Fraternity: An Illustrated Ritual Manual")02/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American Fraternity: An Illustrated Ritual Manual")03/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American Fraternity: An Illustrated Ritual Manual")04/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American Fraternity: An Illustrated Ritual Manual")05/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American ...

Angel è il nuovo singolo dei Timoria con Francesco Renga per i 25 anni di viaggio senza vento (Video e testo) : Festeggiano 25 anni del disco consacrazione “Viaggio senza vento” ed esce proprio oggi il nuovo singolo dei Timoria intitolato “Angel”. Per il gruppo formato da Omar Pedrini, Francesco Renga, Diego Galeri, Enrico Ghedi e Carlo Alberto Pellegrini, “Viaggio senza vento” fu il quarto album in studio che in quell’occasione permise loro di diventare uno dei gruppi di riferimento per il rock italiano. Per festeggiare questa ricorrenza, oltre al ...

In arrivo una nuova versione di viaggio senza vento dei Timoria : inediti e rarità per i primi 25 anni : La nuova versione di Viaggio senza vento dei Timoria arriva sul mercato dal 26 ottobre. La prossima resa del quarto album della band di Omar Pedrini e Francesco Renga sarà presentata in una resa nella quale saranno presenti anche contenuti inediti, oltre al brano Angel scritto da Omar Pedrini in occasione della scomparsa di Kurt Cobain. Tra gli altri contenuti inediti anche una di I Can’t Explain degli Who oltre alla rimasterizzazione degli ...

Alberto Angela : stasera su Rai Uno lo speciale ‘Stanotte a Pompei’. Ad accompagnarlo in questo viaggio Giancarlo Giannini e Marco D’Amore. : Pompei, 79 d.C., la notte prima dell’eruzione. Il viaggio di “Stanotte a Pompei” con Alberto Angela, che andrà in onda L'articolo Alberto Angela: stasera su Rai Uno lo speciale ‘Stanotte a Pompei’. Ad accompagnarlo in questo viaggio Giancarlo Giannini e Marco D’Amore. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

“La mia testa…”. Un malore in vacanza e muore due settimane dopo. La terribile scoperta al rientro dal suo viaggio. Una vita che finisce a 27 anni : Si chiamava Catherine Roberts ed era una grande donna e una sportiva all’apice della carriera. Aveva appena 27 anni Catherine e la vita, tutto sommato, la vita che le sorrideva. Purtroppo però la giovane è morta, in seguito ad una terribile e precoce malattia. Si trattava di una giocatrice professionista di rango internazionale molto nota nel mondo del netball (uno sport a squadre simile al basket molto diffuso in alcuni paesi anglofoni ...

viaggio del Papa in Irlanda - è il primo pontefice dopo 40 anni - : L'occasione è l'Incontro mondiale delle Famiglie a Dublino. Bergoglio incontrerà anche alcune vittime di pedofilia da parte del clero. È la seconda volta che un pontefice arriva nel Paese: il primo fu ...

Il viaggio fotografico nelle case sotto il ponte Morandi : "In cinquant'anni non è cambiato niente" : Michele Guyot Bourg, fotoamatore, pensionato della Banca d'Italia ha documentato alla fine degli anni Ottanta la vita nei palazzi di via Fillak, oggi dice: "Hanno messo i pannelli fonoassorbenti , ma l'autostrada passa sempre sopra alle case"