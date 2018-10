Un Posto al Sole | anticipazioni puntate dal 22 al 26 ottobre 2018

Un Posto al sole anticipazioni : anche per ANITA ci sarà una new entry! : Come probabilmente avrete notato in questi ultimi giorni, c’è grande fermento nelle trame giovanili di Un posto al sole, per via di alcune novità che interessano soprattutto ANITA (Ludovica Bizzaglia) e Vittorio (Amato D’Auria). I due ragazzi recentemente si sono allontanati, ma il figlio di Guido (Germano Bellavia) ha mal digerito la brutta fine della sua storia e ora rischia pure di perdere la sua storica amicizia con Patrizio ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 ottobre 2018 : Marina continua a registrare le conversazioni tra Roberto e Vera mentre l'amicizia tra Vittorio, Patrizio e Rossella è a rischio.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 17 ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 17 ottobre 2018: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) va all’estero nella speranza di trovare una soluzione alla fragilità psichica di Vera (Giulia Schiavo), intanto Marina (Nina Soldano) continua a registrare le loro conversazioni… Cosa ne sarà della storica amicizia tra Rossella (Giorgia Gianetiempo), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato D’Auria) ...

Un Posto al sole anticipazioni : MARIA MAURIGI è Alessandra “Alex ” Parisi : Nuovi giovani in arrivo a Un posto al sole, come vi avevamo già anticipato. Iniziamo con “qualcosa di nuovo” che capiterà a Vittorio (Amato D’Auria): presto vedremo quello che le anticipazioni definiscono un incontro fortuito e travolgente, da cui il giovane Del Bue ricaverà un’idea per riavvicinarsi all’amata Anita Falco (Ludovica Bizzaglia). Fatto sta che l'”incontro travolgente” non rimarrà ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 ottobre 2018 : Elena rafforza la sua amicizia con Niko, Susanna e Beatrice mentre Vittorio ha un duro scontro con Patrizio, a causa del suo battibecco con Rossella.

GIANLUCA SCUOTTO - CHI È? / Uomini e donne : il cavaliere del Trono Over ha recitato nella soap Un Posto al sole : Chi è il nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e donne? GIANLUCA Scutto, napoletano di 44 anni, ha recitato anche nella soap partenopea Un posto al sole.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Un Posto al sole - anticipazioni puntate da lunedì 22 a venerdì 27 ottobre 2018 : Eccoci nuovamente alle anticipazioni sulle puntate settimanali della soap italiana ambientata a Posillipo. Da lunedì 22 a venerdì 27 ottobre 2018 le vicissitudini dei nostri amati protagonisti saranno sconvolgenti ed i dubbi diverranno realtà. In una location da sogno come contorno scopriremo lotte familiari, coppie e scoppiate e per fortuna anche qualche storyline a lieto fine. L’imprevedibile però sarà sempre alle porte. Un posto al sole ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 26 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre 2018: La preoccupazione di Roberto nei confronti di Vera è più che mai fondata… e qualcuno potrebbe tragicamente farne le spese! Decisi a lasciare Palazzo Palladini, Niko e Susanna realizzano che avere a che fare con i rispettivi padri è molto difficile. Da un incontro fortuito e travolgente, Vittorio ha un’idea per riavvicinarsi ad Anita. Mentre ...

Un Posto al sole anticipazioni : MARINA in gravi condizioni? : Occhi puntati sull’episodio di Un posto al sole di venerdì 19 ottobre: le allucinazioni su Veronica (Caterina Vertova) vissute da Vera (Giulia Schiavo) indurranno quest’ultima a gesti sconsiderati che, come ormai si è ampiamente capito, coinvolgeranno la povera MARINA Giordano (Nina Soldano)! Tutto ciò rappresenterà l’avvio per un gruppo di episodi al cardiopalma e infatti, all’inizio della prossima settimana, troveremo ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 16 ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 16 ottobre 2018: Il piano di Marina Giordano (Nina Soldano) per incastrare Vera (Giulia Schiavo) sembra non dare i frutti desiderati, ma la giovane Viscardi – sempre più fragile – potrebbe tradirsi da sola… Vittorio (Amato D’Auria) non riesce a dimenticare Anita (Ludovica Bizzaglia) e se la prende di nuovo con Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma stavolta interverrà ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 ottobre 2018 : Elena cementifica la sua amicizia con Niko, Susanna e Beatrice mentre Vittorio affronta faccia a faccia Patrizio, a causa del suo battibecco con Rossella.

Un Posto al Sole : anticipazioni 15 – 19 ottobre 2018 : Giulia Schiavo Nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole. Al centro degli episodi, in onda nei prossimi giorni, ancora una volta la figura ambigua e calcolatrice di Vera Viscardi, interpretata da Giulia Schiavo. La giovane attrice, originaria di Orvieto ma cresciuta a Roma, ha al suo attivo la partecipazione a diversi spot e a fiction e serie tv come Che Dio ci aiuti 4, L’Allieva, e Skam Italia. Di seguito le anticipazioni degli ...

Un Posto al Sole anticipazioni : Vera nell'oblio - Marina scopre che ha ucciso Veronica : Un Posto al Sole: le anticipazioni di questa settimana vedono Marina scoprire la verita' su Vera, è stata la nuova fiamma di Roberto Ferri ad uccidere Veronica e non il padrone di Palazzo Palladini, come sospettato dalla Giordano. La madre di Elena, grazie alle registrazioni effettuate di nascosto con il cellulare, verra' anche a sapere dei problemi psichici di Vera, che usera' per ricattarla. Intanto Vittorio non riesce a togliersi dalla testa ...

Un Posto al sole anticipazioni : SCAZZOTTATA tra VITTORIO e PATRIZIO : Amicizie in pericolo a Un posto al sole, dove VITTORIO Del Bue (Amato D’Auria), stanco delle continue intromissioni di Rossella (Giorgia Gianetiempo) contro Anita Falco (Ludovica Bizzaglia), ha deciso di affrontare la sua amica di sempre per dirgliene quattro! Ma cosa succederà dopo la sfuriata del giovane Del Bue? Lo vedremo proprio nelle puntate in onda in questi giorni: VITTORIO non riuscirà a dimenticare Anita (che ormai se n’è ...