Un mese dal rapimento di padre Maccalli | voci unite per chiedere la sua liberazione

Palermo - colpito da un pugno in faccia per un parcheggio : muore dopo un mese in ospedale : La vittima, il 53enne Salvo Terrasi, aveva avuto un diverbio con un ventenne che lo accusava di aver parcheggiato la moto in un posto a lui riservato. Il giovane aveva sferrato un pugno in faccia all’uomo davanti a un bar di Campofelice di Roccella, Palermo. Morto dopo quasi un mese in ospedale dove era ricoverato in coma.Continua a leggere

Zoo Zurigo : tigre morta un mese fa - azzannata dal maschio :

Food : 100Montaditos - dal 2013 un’apertura al mese per catena spagnola : Roma, 5 ott. (Labitalia) - In Italia 100Montaditos spegne le sue prime cinque candeline. L’etich[...]

Annunciato il nuovo singolo di Cesare Cremonini a un mese dall’avvio del tour : audio e testo : Il nuovo singolo di Cesare Cremonini è Possibili scenari. Il prossimo estratto dall'ultimo disco di inediti arriva a poco meno di un mese dall'avvio delle date nei palasport che saranno aperte dal concerto al Palabam di Mantova nel quale l'artista bolognese terrà la data di apertura. Dopo Poetica, con il quale ha aperto il suo nuovo corso discografico, ma anche Nessuno vuole essere Robin e Kashmir-Kashmir, Cesare Cremonini è ora pronto a ...

MotoGp – Tito Rabat torna a casa : lo spagnolo lascia l’ospedale ad un mese dalla caduta di Silverstone : Tito Rabat lascia l’ospedale: lo spagnolo torna a casa ad un mese dal terribile incidente di Silverstone Tito Rabat non ha mai perso il sorriso, nonostante le brutte conseguenze riportate a causa della brutta caduta di Silverstone. Lo spagnolo, ad un mese dall’incidente, che gli ha causato una tripla frattura alla gamba, lascia finalmente l’ospedale per tornare a casa, dove continuerà il suo lavoro di recupero. Stagione ...

Genova - inaugurata la via che toglie i camion dalla città (ma per vederla completamente in funzione ci vorrà un mese) : È stata inaugurata questa mattina la nuova strada a mare ribattezzata “Via della Superba”. Lunga circa sei chilometri, riprende la già esistente “via del Papa”, chiusa da anni, e mira a eliminare dal traffico urbano 2-3mila camion che ogni giorno percorrono più volte la tratta dal porto di Genova-Sampierdarena a quello di Voltri-Prà, nel ponente genovese. Sono decine di migliaia i Tir che, ogni settimana fino al quel drammatico 14 ...

Civita : Giovedì 20 una messa e una fiaccolata per il 1° mese dalla tragedia del Raganello : Giovedì 20 settembre la comunità di Civita, ad un mese dalla tragedia delle gole del Raganello, nella quale persero la vita dieci persone, 9 escursionisti e una guida, si unirà nella preghiera e nella riflessione in una cerimonia religiosa e civile che si terra’ nella chiesa madre di Santa Maria Assunta. Momento centrale della celebrazione sara’ la Divina Liturgia presieduta dal vescovo dell’Eparchia di Lungro, mons. Donato ...

Ponte Morandi - Conte applaudito a un mese dal crollo : “Non abbiamo ceduto al ricatto di affidare ad Autostrade la ricostruzione” : In una piazza De Ferrari gremita da persone riunite per rendere omaggio alle 43 persone morte nel disastro del Ponte Morandi, interviene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “A dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto – ha annunciato – ci sarà il commissario con un mio decreto, ed è un commissario che avrà pieni poteri”. “Ho portato dei fogli pieni di fatti, di misure concrete. Qualcuno ha detto ...

Conte a Genova : «Tornerò presto per inaugurare il ponte»| Un mese dal crollo : Arrivo tra applausi della folla: in un clima di grande emozione e unità, la città si è stretta nel ricordo delle 43 vittime del crollo, un mese dopo: «Non abbiamo ceduto al ricatto di offrire ad Autostrade la ricostruzione del ponte»

Conte a Genova : «Tornerò presto per inaugurare il ponte»| Un mese dal crollo : Varato il provvedimento- «salvo intese»- per gestire le emergenze: ma il premier Conte annuncia che il nome del commissario sarà deciso con un altro decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Toninelli: lavoriamo sulla prevenzione e sul monitoraggio

A un mese dal crollo nasce il figlio di un sopravvissuto : Il piccolo Pietro è nato alle 23.59, un minuto prima ricorrenza mensile della tragedia dove suo padre, Gianluca Ardini, stava per perdere la vita

PONTE MORANDI - RICORDO DI GENOVA AD 1 mese dal CROLLO/ Video - Toti : “andare avanti oltre le polemiche” : GENOVA, un MESE fa il CROLLO del PONTE MORANDI: commemorazioni e ultime notizie. Alle 11.36 la città si spezzò in due: 43 morti, il dramma degli sfollati. Video e RICORDO della tragedia(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:32:00 GMT)

“Siamo commossi”. Ponte Morandi - gioia a un mese dal crollo : È stato un salvataggio molto rischioso e che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo. Gianluca Ardini, dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova, è rimasto aggrappato alla sua auto sospeso nel vuoto con tutte le sue forze, finché grazie all’intervento dei vigili del fuoco non è stato portato in salvo. Il 28enne, ricoverato all’ospedale San Martino di Genova, era stato sottoposto a un intervento chirurgico a una spalla. “Io ...

Ponte Morandi - a un mese dalla tragedia Genova si ferma in ricordo della vittime : Venerdì mattina alle 11.36, ora esatta del crollo del Ponte Morandi, la città si è fermata per un minuto di silenzio in memoria delle 43 vittime. Le sirene del porto e le campane delle chiese hanno suonato per il momento di raccoglimento mentre le oltre 500 persone rimaste senza casa si sono date appuntamento sul luogo della tragedia. Bandiere ammainate a lutto e serrande abbassate, centinaia di persone in strada in piazza De Ferrari. È ...