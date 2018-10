Un gioco Pokémon open world in stile Zelda? Il progetto è ancora papabile : Manca circa un mese al lancio di Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Eevee!, per cui i giocatori non perdono tempo e cominciano già a domandarsi quale sarà la direzione che Nintendo e Game Freak decideranno di intraprendere con il prossimo capitolo della serie principale atteso per il 2019.Come riporta Nintendolife, è da molti anni che la community riversa sui forum ufficiali la loro richiesta di un gioco Pokémon "open world", e se un gioco Pokémon ...

Pokémon Go - su Android arriva il gioco in realtù virtuale “plus” : Da oggi l’esperienza di gioco di Pokémon Go diventa più realistica per un pubblico abbastanza vasto di utenti Android. Lo sviluppatore Niantic ha annunciato di aver avviato il rilascio della versione 0.123.1 del gioco attraverso il Play Store di Google. L’aggiornamento porta con sé la modalità AR+, un metodo più evoluto per sovrapporre i Pokémon alla schermata della fotocamera, in grado di fare in modo che stiano ben piantati sul ...

Pokémon GO : un Pokémon nuovo di zecca spunta tra i file del gioco : La scorsa notte Niantic ha reso disponibile una patch per Pokémon GO volta a introdurre nel gioco Kecleon, uno dei Pokémon di terza generazione che non hanno ancora esordito nel gioco, e come da copione i dataminer non hanno perso l'occasione per dare un'occhiata ai nuovi file scovando qualcosa di decisamente interessante.Come riporta Eurogamer.net, nei file della patch è presente il design di un Pokémon sconosciuto, che non fa parte di alcuna ...

Ghostbusters World : un nuovo video mostra le modalità multiplayer e storia del videogioco in AR ispirato a Pokémon Go : Da quando Pokémon Go, titolo sviluppato nel 2016 da Niantic, ha spinto i videogiocatori di tutto il mondo a scendere nelle strade per cacciare […]