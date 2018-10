Un 18enne è stato ucciso a colpi di pala e piccone a Oristano per un debito di droga : Attirato in una trappola da un gruppo di coetanei, ucciso in riva al lago e fatto a pezzi per un debito di droga di alcune centinaia di euro. Così è morto Manuel Careddu, 18 anni, di Macomer (Nuoro), scomparso l'11 settembre scorso. Il suo corpo smembrato è stato ritrovato oggi, dopo giorni di ricerche, nelle campagne di Ghilarza, nell'Oristanese. In fronte, il cadavere presentava il segno di una picconata inferta ...

Manuel Careddu - svolta nelle indagini : il 18enne scomparso a Oristano “è stato ucciso da 5 amici per un debito di droga” : Manuel Careddu è stato ucciso barbaramente per un debito di droga, dopo essere stato attirato in una trappola. Così gli inquirenti hanno ricostruito la morte del ragazzo di 18 anni di Macomer, in provincia di Nuoro, scomparso l’11 settembre scorso ad Abbasanta in provincia di Oristano. Agli arresti, con l’accusa di concorso in omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, sono finiti cinque giovani, probabilmente suoi amici, ...