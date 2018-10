Ue-Italia - Boccia (Pd) ad Affari "Grave errore il no alla manovra : Che cosa pensa dell'atteggiamento di chiusura dell'Unione europea nei confronti del governo italiano? "E' un atteggiamento assolutamente sbagliato. Se facessero partire la procedura di infrazione sarebbe l'ultimo errore di una lunga serie fatti dalla Commissione Juncker" Segui su Affaritaliani.it

Italia a rischio doppia bocciatura - Ftse Mib cede l'1 - 33% : ... intervenuto a Radio Capital, ritiene che bisogna farsi trovare pronti all'eventualità di un declassamento che "non sarebbe giustificato dai fondamentali oggettivamente molto solidi" dell'economia ...

Manovra - la Commissione Ue e la bocciatura a tempo record : 'Italia spazzatura' - come ci puniscono : Entro la fine di questa settimana ci si aspetta già la comunicazione della Commissione europea sul respingimento della bozza del piano di bilancio del governo gialloverde. Infatti, l'esecutivo di ...

MANOVRA - JUNCKER BOCCIA L’Italia/ Ultime notizie - Salvini : “basta con fantocci manipolati dall’Ue” : MANOVRA BOCCIAta dall'Europa: JUNCKER, "deviazione inaccettabile" replica Salvini, "pregiudizi politici". Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro l'Italia(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:44:00 GMT)

Alimentazione - gli Italiani sono bocciati / Nonostante le materie prime c'è grande confusione sulle calorie : Gli italiani sono bocciati in Alimentazione: Nonostante le materie prime che ci offre il nostro paese siano ottime c'è grandissima confusione su varie cose tra cui soprattutto le calorie.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:11:00 GMT)

Draghi : chi ha debito alto rispetti i patti E l’Fmi boccia la manovra Italiana : Le critiche del capo dipartimento del Fondo monetario internazionale. Il presidente della Bce, Mario Draghi, aggiunge: «Paesi indebitati seguano Patto stabilità»

Boccia : "Spread sganciato dai fatti Draghi? Parla troppo dell'Italia" : Boccia bacchetta Draghi: "Certe volte sarebbe opportuno fare meno dichiarazioni per evitare di dare una percezione di criticità all'estero". E sullo spread: "Il governo ha senso di responsabilità" Segui su affaritaliani.it

Anche il "falco" Katainen boccia il Def : "La situazione dell'Italia è molto fragile - c'è rischio contagio" : "La situazione è molto fragile, e non diventa più facile" se c'è uno scontro con il governo italiano, "cerchiamo di essere pragmatici e basati sui fatti" in quanto si tratta della "precondizione per la stabilità" in quanto al momento gli sviluppi sui mercati "non sono positivi" e "nessuno vuole una situazione di instabilità sui mercati che sarebbe molto negativa per gli italiani e per gli altri Paesi europei ...

Sondaggi elettorali - gli Italiani bocciano la manovra : in calo anche il consenso di Lega e M5s : Gli ultimi Sondaggi politico-elettorali mostrano un leggero calo nei consensi di MoVimento 5 Stelle e Lega, le due forze di governo. Una diminuzione (attestata da più istituti) che sembra dovuta allo scarso gradimento da parte degli italiani della manovra che l'esecutivo si appresta a varare: negativo il giudizio su superamento della legge Fornero, riforma fiscale e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Dalla Banca d'Italia all'Ufficio parlamentare di bilancio. Tutti quelli che hanno bocciato il governo : In particolare Franzini ha sottolineato come "le prospettive a breve termine dell'economia in base ai segnali forniti dall'indicatore anticipatore stimato dall'Istat non risultano favorevoli: negli ...

Rating - Fitch boccia la manovra e minaccia : 'A rischio i conti dell'Italia' : Non solo Moody's. Ora anche Fitch boccia la manovra e minaccia esplicitamente di abbassare il Rating dei titoli di Stato Italiani. L'agenzia lo fa in una durissima nota, in cui spiega come 'i nuovi ...

Doppia bocciatura per il Def da BankItalia e Upb : l'ira di Salvini e Di Maio : La giornata di ieri ha visto una Doppia, nettissima, bocciatura per il Def presentato dal governo giallo-verde. Prima Bankitalia ne ha fatto notare gli effetti modesti sulla crescita e la pericolosità, legata soprattutto alla volontà di superare le riforme pensionistiche degli ultimi vent'anni (il riferimento è, ovviamente, soprattutto alla legge Fornero), riforme dalle quali non si dovrebbe tornare indietro, dato che hanno migliorato la ...