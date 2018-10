Ue : Eurobarometro - in caso di referendum solo 44% italiani voterebbe per restare - 32% indecisi - 24% per uscita : In caso di referendum sull'uscita dall'Ue, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare, contro il 66% degli intervistati europei. Lo rivelano gli ultimi dati dell'Eurobarometro. L'Italia è il Paese dove si registra anche il numero più alto di indecisi (32%), mentre il 24% voterebbe per seguire l'esempio britannico e andarsene. Il 65% si dichiara però favorevole all’euro, ma gli ...