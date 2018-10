Ue : domani incontri Conte con Macron e Rutte : Nell'ambito degli incontri organizzati a margine del Consiglio Europeo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte domani vedrà a Bruxelles il presidente francese Emmanuel Macron alle 12:45 e avrà un ...

Ryder Cup 2018 - domani i 12 match singoli. Svelati gli incontri : Francesco Molinari giocherà contro Phil Mickelson : Sarà Phil Mickelson, per anni storico rivale di Tiger Woods, l’avversario di Francesco Molinari nell’ultima giornata della Ryder Cup 2018, quella dedicata ai 12 match singoli. Tutti in campo dalle ore 12: l’Europa riparte dal 10-6 e cercherà di conquistare i quattro punti e mezzo che mancano per riprendersi la Coppa, mentre agli USA ne servono otto per mantenerla. Apriranno il programma Rory McIlroy e Justin Thomas, mentre gli ...

Eventi - escursioni - incontri meravigliosi : domani una domenica targata AIGAE in tutto il Paese : L’Italia è bella, ricca di archeologia, geologia. Il nostro Paese ha 24 Parchi Nazionali, aree protette, è terzo al mondo per numero di Geoparchi Unesco, tante storie che cerchiamo sempre di raccontarvi con amore. L’Italia ha anche il più alto numero di Siti Unesco in assoluto. L’Italia è Patrimonio dell’Umanità per bellezza, natura, storia, cultura. domani ancora una domenica targata AIGAE in tutto il Paese con tanti Eventi, escursioni, ...

Economia. domani in CNA al via gli incontri "Il Futuro che c'è - ristrutturare la città" : Prende il via Domani, presso la CNA di Faenza, il primo dei dieci incontri, a cadenza quindicinale, ' Il Futuro che c'è - ristrutturare la città ' progetto promosso dalla CNA della Romagna Faentina e ...

75a Mostra del Cinema di Venezia - il regista Jonas Carpignano inaugura gli incontri di domani Accadrà : La cultura delle radici e il mondo. Questo il tema con cui è stata inaugurata ieri, alla Villa degli Autori, al Lido, Domani Accadrà, numero zero di un format ideato dal gruppo Hdrà in collaborazione con Le Giornate degli Autori ...

“domani accadrà” - a Venezia debuttano gli incontri sul futuro con Marina Abramovic - Panatta e Vaske : Dal 30 agosto al 1 settembre, tra gli eventi collaterali della 75ª Mostra del Cinema di Venezia, arriva "Domani Accadrà", una tre giorni di incontri alla Villa degli Autori al Lido condotti da autorevoli giornalisti che interrogheranno i protagonisti della società civile, dello spettacolo e dell’arte nel segno dell’immaginazione, della creatività e della tradizione. Tra i protagonisti Adriano Panatta e Marina Abramovic.Continua a leggere