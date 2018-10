UDU | abolizione del numero chiuso non sia propaganda elettorale

Test universitari : UDU e Rete Studenti chiedono abolizione numero chiuso : Nel giorno in cui prendono il via i Test d’ingresso per l’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia, l’UDU (Unione degli universitari) e la Rete degli Studenti Medi chiedono di abrogare la legge 264/99. La richiesta avanzata è quella di cancellare il numero chiuso sia sul piano locale sia sul piano nazionale. Della vicenda ha […] L'articolo Test universitari: UDU e Rete Studenti chiedono abolizione numero chiuso ...