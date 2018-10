Uccide la fidanzata con 129 forbiciate : "Le ho mangiato il cuore" : L'orrore a Krasnoyarsk, in Siberia. Alexey Yastrebov, 35 anni, è stato condannato a 12 anni di carcere oltre al trattamento...

Gb - fa l'idromassaggio nudo con altre donne : la fidanzata lo Uccide a coltellate : Christopher Person quella sera voleva solo spassarsela con un paio di ragazze nella vasca idromassaggio, ma ha sottovalutato la gelosia della sua fidanzata e per questo è morto. Demi Harris, dal suo ...

Uccide la fidanzata incinta e la seppellisce : trovato morto in cella a poche ore dal processo : L'uomo era stato arrestato per omicidio e occultamento di cadavere ma a poche ore dal processo a suo carico è stato trovato impiccato nella cella del carcere dove era rinchiuso.Continua a leggere

Terracina - sequestra ex fidanzata e tenta di Uccide rla : turista la salva/ Arrestato dopo aver speronato l'auto : Terracina , sequestra la ex e tenta di ucciderla : salva ta da turista . Ultime notizie, Michelangelo Porretta Arrestato dopo aver speronato la sua auto.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:08:00 GMT)

Uccide l'ex fidanzata incinta a colpi d'ascia : «Salti sulla pancia per essere sicuro che anche il bimbo morisse» : L'ha massacrata a colpi d'ascia, saltandole sulla pancia per assicurarsi di Uccidere anche il bimbo che portava in grembo. Ora, a tre anni di distanza dal brutale omicidio, il...