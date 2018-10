Uccide a forbiciate la fidanzata | “Le ho mangiato il cuore”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) L’ha uccisa a colpi di forbici per poi smembrarne il corpo e mangiarne cuore e polmone. Per questo il 35enne Alexey Yastrebov è stato condannato lunedì scorso a 12 anni di carcere oltre al trattamento psichiatrico coatto. Vittima dell’assurda violenza avvenuta nel marzo scorso, la madre di due bimbe e27enne dell’uomo Ekaterina Nikiforova, colpita con ben 129al termine di una lite. Secondo quanto riferito davanti alla corte dai testimoni, l’uomo avrebbe prima ucciso la donna per poi reciderle con un coltello la gola e il pomo d’Adamo e quindi aprirle il petto per asportare cuore e polmone sinistro. L’assassino avrebbe in seguito cucinato gli organi su un fornello della casa di Krasnoyarsk, in Siberia, per poi mangiarli, accompagnando il tutto – ha riferito alla corte un amico e testimone sotto choc ripreso dal britannico ...