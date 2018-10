TWD 9×08 | nuove minacce e scomparse

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) TWD 9×08 trama e promo – L’ottavo episodio della serie Tv verrà trasmesso dalla AMC domenica, 25 novembre 2018. “Evolution” ci parla di un nuovo cambiamento nella vita dei Sopravvissuti, un tema già trattato negli appuntamenti vicini. La trama di TWD 9×08 ci anticipa però una scomparsa con delle conseguenze rischiose. TWD 9×08 trama e anticipazioni Abbiamo lasciato il gruppo di Maggie alle prese con una divisione. L’ottava puntata vivrà un nuovo distacco, anche se i motivi per ora sembrano del tutto diversi. Si parla infatti di una scomparsa e di una squadra di recupero inviata proprio per evitare di perdere un membro importante. Tutto questo ci spinge a credere che si tratti di un personaggio significativo dello show, anche se per ora possiamo fare dei paragoni solo sulla guida di Rick. Heath per esempio è stato abbandonato al suo destino, ...