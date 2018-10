TWD 9×07 | un volto del passato per Carol?

ilnotiziangolo

: RT @RevistaYouMundo: TWD 9 TEMPORADA GERRA CONTRA Maggie Greene VS Rick Grimes | @RevistaYouMundo | Instagram e Twitter - RevistaYouMundo : RT @RevistaYouMundo: TWD 9 TEMPORADA GERRA CONTRA Maggie Greene VS Rick Grimes | @RevistaYouMundo | Instagram e Twitter - RevistaYouMundo : TWD 9 TEMPORADA GERRA CONTRA Maggie Greene VS Rick Grimes | @RevistaYouMundo | Instagram e Twitter… - RevistaYouMundo : TWD 9 TEMPORADA GERRA CONTRA Maggie Greene VS Rick Grimes | @RevistaYouMundo | Instagram e Twitter… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) TWD 9×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv andrà in onda su AMC il 18 novembre 2018. “Stradivarius” introdurrà alcuni cambiamenti nel gruppo di Sopravvissuti e non solo per, che vedremo impegnata in un’escursione solitaria. La trama di TWD 9×07 ci anticipa infatti degli spostamenti importanti che riguardano tutti i protagonisti. TWD 9×07 trama e anticipazionista per rivedere undel, un personaggio già conosciuto in precedenza e che non vediamo da diverso tempo. Gli ammiratori che danno per scontato che si tratti di Shane rimarranno però delusi, visto che ritornerà solo grazie ai flashback e che è morto. Definitivamente. Nessuna cura, nessun sogno, nessuno stravolgimento della realtà. Ci è sfuggito quindi qualcuno che è caduto nel dimenticatoio e di cuiha un caro ricordo. Per questo la vedremo ...