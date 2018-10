Tv | Portobello | Clerici-Mantovan | al debutto una nuova coppia della televisione

Portobello - ecco la data del ritorno : con Antonella Clerici c'è Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi : Un grande ritorno per un varietà diventato un classico della tv italiana: Portobello tornerà su RaiUno, per la prima volta, il prossimo 27 ottobre, dalle 20.40. A condurlo, come noto,...

Antonella Clerici - esordio a ‘Portobello’ e la decisione che emoziona il pubblico : chi ci sarà : Sabato 27 ottobre, a partire dalle 20.40, su Rai1 torna Portobello, condotto da Antonella Clerici, in prime time per sei serate, durante le quali i veri protagonisti saranno gli inserzionisti in studio e la gente comune che telefonerà durante la diretta. In studio, ad affiancarla nella conduzione, ci sarà Carlotta Mantovan che si occuperà inoltre di supervisionare e coordinare l’operato delle sei centraliste. La moglie dell’indimenticabile ...

Antonella Clerici pronta per Portobello/ Foto - la conduttrice quarto giudice a Tale e Quale Show : Antonella Clerici a Tale e Quale Show 2018 prima di Portobello: la conduttrice italiana è il quarto giudice del varietà di successo della Rai in onda venerdì 12 ottobre(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 08:59:00 GMT)

Portobello - l’ultima foto social di Antonella Clerici divide i fan : Antonella Clerici, dopo mesi di assenza dal piccolo schermo è arrivato il momento di tornare in tv. È stato un addio sofferto quello a ‘La prova del cuoco’. Per 18 anni, intorno a mezzogiorno, ‘Antonellina’ era lì, in studio, a dispensare ricette e a dirigere sfide culinarie. Per molti telespettatori è stato uno choc da cui ancora devono riprendersi quando è stato annunciato il suo addio alla trasmissione. E soprattutto ...

Antonella Clerici rischia grosso con Portobello? La sua risposta : Portobello: Antonella Clerici preoccupata per il ritorno in tv? Venerdì 12 ottobre Antonella Clerici tornerà in prima serata sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo nel ruolo di quarto giudice speciale di Tale e Quale Show, il varietà di grande successo condotto da Carlo Conti. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco e Conti saranno di nuovo insieme dopo l’ultima apparizione televisiva in occasione de La Partita del ...

Antonella Clerici ancora in vacanza in attesa di Portobello (FOTO) : Portobello: Antonella Clerici prosegue il suo relax prima del ritorno in tv Antonella Clerici prosegue il suo relax prima di tornare protagonista in televisione con Portobello. Il programma di intrattenimento andrà in onda infatti a partire da ottobre in prima serata su Rai1. Nel frattempo la Clerici si gode i suoi pomeriggi autunnali, facendo un salto nei ricordi del passato e circondandosi dei suoi affetti, dalla figlia Maelle al cane Argo. ...

Antonella Clerici si racconta - da Portobello a La Prova del Cuoco : “Ho visto un pezzo del debutto e mi ha fatto un certo effetto…” : “Mi scusi ma sono alle prese con il trasloco tra i vari scatoloni“, inizia così la lunga chiacchierata con Antonella Clerici mentre si giustifica per i pochi minuti di ritardo. Sorride e racconta la fase del cambiamento, l’ennesimo per la ragazza partita da Legnano e che in trent’anni di carriera ha condotto quasi sessanta programmi. Lascia il porto sicuro, cambia città e si prepara per una nuova sfida. Il 27 ottobre, ...

Portobello 2018 - Antonella Clerici pronta all’esordio : “Mi piace recuperare il senso delle persone vere” : Dopo 31 anni, Antonella Clerici riporta Portobello sul piccolo schermo. La conduttrice televisiva, dopo l’addio a La prova del cuoco, decide di puntare sul programma reso storico da Enzo Tortora. La prima puntata di Portobello andrà in onda sabato 27 ottobre 2018. Le puntate saranno quattro e il programma terminerà sabato 8 dicembre 2018. Antonella Clerici non vede l’ora di iniziare Antonella Clerici desiderosa di tornare in ...

Antonella Clerici faccio rivivere Portobello : Antonella Clerici sorridente e piena di entusiasmo, mentre si prepara a portare in tv ‘Portobello’. «Sono alle prese con il casting per il pappagallo..». A 30 anni dalla morte del suo ideatore e conduttore, Enzo Tortora, la Rai ha infatti deciso di riproporre la storica trasmissione che andrà in onda su Rai Uno dal 27 ottobre in prima serata. «Per riportare in Rai ‘Portobello’ ci voleva una presentatrice di una certa età, ...