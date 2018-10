Tutti i semi del mondo conservati tra i ghiacci dell’Artico

La saga di Harry Potter condensata in 70 minuti - ecco Potted Potter - lo show semiserio e non autorizzato per Tutti : Si preannuncia un caso curioso questo Potted Potter che, dopo un intervallo a rischio oblio, riporta alla ribalta il celebre maghetto di J. K. Rowling , anche se in una combinazione più comica che ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : nel kayak maschile Tutti gli azzurri in semifinale! : Grande giornata per gli azzurri ai Mondiali di Canoa slalom in corso a Rio de Janeiro: oggi erano chiamati a strappare il pass per la semifinale gli italiani impegnati nel kayak maschile ed hanno centrato l’obiettivo Zeno Ivaldi e Giovanni De Gennaro nella prima manche e Christian De Dionigi nella seconda. Nel kayak maschile infatti i primi trenta passavano al termine della prima run e ce l’hanno fatta subito sia Zeno Ivaldi, ...

Softball - Serie A1 : definiti Tutti gli accoppiamenti di semifinali e playout : C’era un unico dubbio da sciogliere in relazione alla stagione regolare della Serie A1 di Softball: chi avrebbe disputato i playout tra le Metalco Thunders e la Sestese? A tale quesito ha dato risposta il recupero della prima giornata dell’intergirone tra Caronno e la formazione di Castelfranco Veneto, che è uscita vincitrice per 4-2 all’extra inning. Le Thunders hanno dunque conquistato la salvezza diretta, mentre la Sestese ...