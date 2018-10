Tumori | solo a 5 donne su 10 viene ricostruito il seno insieme alla mastectomia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) A meno della metà delleche hanno subito lailimmediatamente. E la percentuale diminuisce al Sud. In Italia, infatti, si registra un indice medio di ricoveri per interventi demolitivi del tumore alcon ricostruzione immediata (incluso l’inserimento dell’espansore) della mammella del 47,44% (al 2016). Si tratta, però, di un dato in crescita. Erano il 34,67 % nel 2010 e, in sei anni, c’è stato un incremento del 12,77%. La situazione è migliorata ma ancora più della metà dellerinuncia, procrastinando nel tempo il recupero della propria immagine corporea e del proprio benessere. La prima fotografia delle italiane che vincono l’angoscia del tumore e della demolizione del propriograzie all’aiuto della chirurgia ricostruttiva è stata effettuata dBeautiful After Breast Cancer Italia Onlus (Babc Italia) e sarà presentata oggi in ...