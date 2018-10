Tumori | in Abruzzo 7 600 nuovi casi | non c’è aumento

meteoweb.eu

: #Tumori, in #Abruzzo stabili i nuovi casi: 7.600 nel 2017. A #Pescara la Carta dei Servizi di #Oncologia - ABR24News : #Tumori, in #Abruzzo stabili i nuovi casi: 7.600 nel 2017. A #Pescara la Carta dei Servizi di #Oncologia -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) In, nel 2017, ci sono stati 7.600di tumore, anche se l’incidenza non risulta inrispetto agli anni passati; 58mila le persone che, in tutta la regione, vivono con il cancro. Del totale, sono 1.391 ipazienti in cura all’ospedale di Pescara e, secondo le stime, dovrebbero essere 1.600 nel 2018. I dati sono stati illustrati, nella sede della Asl del capoluogo adriatico, nel corso di una conferenza stampa promossa per presentare la Carta dei Servizi di Oncologia Medica. All’incontro hanno preso parte il direttore generale della Asl, Armando Mancini, e il direttore medico dell’Unità operativa complessa (Uoc) di Oncologia Medica, Carlo Garufi. La Carta dei Servizi rappresenta non solo un valido ausilio informativo per i pazienti oncologici e familiari, ma anche un vero e proprio documento d’intenti attraverso cui l’Uoc ...