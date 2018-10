Trump difende principe saudita | trattato come Kavanaugh

Khashoggi - 'sospettati legati a principe Salman'. Ma Trump lo difende - : Secondo il New York Times 4 persone coinvolte nella sparizione del giornalista dissindentesarebbero molto vicine a Mohammed bin Salman. Il presidente Usa: "Come per Kavanaugh non ci sono prove". ...

Omicidio Khashoggi - Trump difende Riad : 0.50 Il presidente Trump difende l'Arabia Saudita rispetto alle accuse di aver ordinato l'uccisione del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, scomparso dallo scorso 2 ottobre. L'ultima volta era stato visto entrare nel consolato saudita di Istanbul, in Turchia. In un'intervista all'Ap, Trump paragona il caso di Khashoggi quello di Brett Kavanaugh, il giudice della Corte Suprema accusato di aver molestato almeno tre donne. "Penso che si debba ...

KAVANAUGH SI DIFENDE SU WSJ : “INDIPENDENTE E IMPARZIALE”/ Trump - ultime notizie : oggi il voto in Senato : Brett KAVANAUGH, Trump lo DIFENDE: "accuse di stupro totalmente non corroborate". ultime notizie, caos negli Usa per il rapporto Fbi: oggi il voto decisivo in Senato(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:35:00 GMT)

Trump dovrà rispondere sotto giuramento per difendersi da un’accusa di diffamazione : Summer Zervos, un'ex concorrente di The Apprentice, lo accusa di averla molestata e di averla diffamata dandole della bugiarda The post Trump dovrà rispondere sotto giuramento per difendersi da un’accusa di diffamazione appeared first on Il Post.