Truffa alle assicurazioni a Napoli | coinvolti 18 avvocati | quasi tremila le pratiche

Truffa alle assicurazioni - 2.800 falsi incidenti e 100 euro ai testimoni : arrestati 18 avvocati a Napoli : Professionisti della Truffa alle assicurazioni, finti testimoni e fascicoli costruiti a tavolino, in una vicenda consumata all'ombra dei giudici di pace di Barra e di Casema Garibaldi, non ci sono ...

Ora Di Maio prende in giro pure i Truffati dalle banche : I risparmiatori truffati dalle banche possono aspettare. L'ultima promessa di Di Maio è stata smentita dal documento programmatico di bilancio del governo gialloverde. Motivo? Le risorse stanziate nel ...

Il giallo dei risarcimenti ai risparmiatori Truffati dalle banche : nel 2019 lo stanziamento è zero : L'annuncio, messo nero su bianco nel comunicato stampa di palazzo Chigi che elenca le misure della manovra, parla di un ampliamento enorme, "14 volte rispetto a prima", e di una dotazione di 1,5 miliardi. Ma sul risarcimento alle vittime delle crisi bancarie è già giallo. Nel Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, infatti, lo stanziamento previsto per questa misura nel 2019 è pari a zero. E nel 2020 e 2021, ...

DEF - nella manovra 1 - 5 miliardi di euro per i Truffati dalle banche : Dopo il via libera della nota d'aggiornamento al DEF , prende vita il fondo di ristoro per i risparmiatori danneggiati dalle crisi degli Istituti bancari veneti e del Centro Italia . Il Governo ha ...

Def - ai risparmiatori Truffati dalle banche rimborsi per 1 - 5 miliardi : Un maxi «Fondo di rimborso» per risarcire i risparmiatori di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e delle 4 banche dell’Italia centrale, con una dote da 1,5 miliardi di euro. È quanto annunciato dal Governo con il via libera alla nota di aggiornamento al Def. Le risorse arriveranno dal «Fondo dei conti dormienti» creato nel 2008 e che ora ha una disponibilità ben superiore al miliardo di euro...

Manovra - spunta tesoretto da 1 - 5 miliardi per risarcire i risparmiatori Truffati dalle banche : Un 'tesoretto' da circa 1,5 miliardi di euro da utilizzare in larga parte per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche. È il nuovo punto che il M5s ha inserito nella trattativa per la Manovra e ...

"Eri su un sito porno : paga o inviamo un video ai tuoi contatti". La polizia allerta su una nuova Truffa del web : Una mail inviata agli utenti che navigano nel mondo del porno, la minaccia di rivelare "tutti i segreti" e la richiesta di soldi per evitare la diffusione dei filmati. È questa la nuova truffa della rete. I malcapitati venivano contattati tramite posta elettronica e Adnkronos riporta parte del testo della mail: "Come avrai indovinato, il tuo account è stato hackerato. Su uno dei siti per adulti che hai visitato, hai preso un virus ...

Martellate alle auto per Truffare assicurazioni. Indagati in 19 : Martellate alle auto per truffare assicurazioni A insospettire le assicurazioni il fatto che in molti casi il Cid fosse compilato dagli stessi meccanici Prendevano a Martellate le auto per creare ...

Rimborso del canone Rai - allerta Agenzia delle Entrate : «Attenti alla e-mail Truffa» : Lo schema è sempre lo stesso: veri e propri messaggi spam inviati via e-mail a ignari utenti, che promettono un Rimborso , variabile, del canone Rai da parte di un indirizzo di posta elettronica ...

L'Inps lancia l'allarme : "Attenzione alle e-mail Truffa". Ecco cosa sta succedendo : L'Inps lancia l'allarme. Sono in corso nuovi tentativi di phishing ai danni di alcuni utenti che hanno ricevuto, via e-mail, false notifiche di rimborsi fiscali. Il falso messaggio Inps Nel messaggio ...

INPS avverte : 'Attenzione alle e-mail Truffa' : ASI, Sono in corso nuovi tentativi di phishing ai danni di alcuni utenti che hanno ricevuto, via e-mail, false notifiche di rimborsi fiscali. Nel messaggio di posta elettronica, che contiene il logo ...

PALERMO - FRATTURE E MUTILAZIONI PER TruffaRE LE ASSICURAZIONI : 11 FERMI/ Ultime notizie : minacce alle vittime : PALERMO, mutilavano arti per TRUFFARE ASSICURAZIONI: undici FERMI. Ultime notizie, rompevano braccia e gambe per ottenere soldi risarcimento, c'è un morto(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:19:00 GMT)