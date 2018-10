Trovato corpo 18enne ucciso in Sardegna

Ri Trovato il corpo di Manuel Careddu - il 18enne ucciso in Sardegna per un debito di droga : Sarebbe stato fatto a pezzi e poi sotterrato il corpo di Manuel Careddu , il 18enne ucciso lo scorso 11 settembre nell'Oristanese. Il cadavere del giovane, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato ad una profondità di circa 20 centimetri dal suolo in un triangolo di territorio, tra Ghilarza, Aidomaggiore e Abbasanta, in provincia di Oristano.Si tratta di un terreno roccioso nel quale aveva lavorato Cristian Fodde, uno ...

RiTrovato il corpo del ‘bambino vampiro’ nella necropoli di Lugnano #vampiri : Un ritrovamento che ha del paranormale sia per il tipo di sepoltura che per le modalità con cui è stato rinvenuto il piccolo scheletro di un bambino deceduto 1500 anni fa. Aveva una pietra in bocca, per impedire al bambino di tornare in vita e contagiare i viventi con la malattia che gli aveva provocato la morte. Lo scheletro è stato rinvenuto nel cimitero dei bambini di Lugnano in una sepoltura cosiddetta da vampiro. In questa particolare ...