Triplete europeo per Andrea Cola

motorinolimits

: RT @MassimoSenna: Le uniche #manovre che la #UE non potrà mai bocciare sono i sorpassi con cui @Kolo9ty9 ha portato in #Italia il #triplete… - ManuBoniPH : RT @MassimoSenna: Le uniche #manovre che la #UE non potrà mai bocciare sono i sorpassi con cui @Kolo9ty9 ha portato in #Italia il #triplete… - Cribart30 : RT @MassimoSenna: Le uniche #manovre che la #UE non potrà mai bocciare sono i sorpassi con cui @Kolo9ty9 ha portato in #Italia il #triplete… - fededilo98 : RT @MassimoSenna: Le uniche #manovre che la #UE non potrà mai bocciare sono i sorpassi con cui @Kolo9ty9 ha portato in #Italia il #triplete… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Dopo aver conquistato per la seconda volta consentiva il F3 FIA-CEZ e il campionato austriaco AMF F3, il 19enne pilota romanoha vinto anche il titolo del Middle European F3 Pokal. «Quando ho saputo che per motivi tecnici avremmo dovuto rinunciare alla trasferta inglese di Silverstone per le ultime due gare del campionato … L'articoloperMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.