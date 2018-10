Treni e tir | Msc diventa operatore globale

Ferrovie pronta a investire 6 miliardi nei Treni dei pendolari : Gianfranco Battisti, nuovo ad delle Ferrovie dello Stato (Foto Piero Cruciatti / LaPresse) Dalle osservazioni sul piano industriale per il periodo 2019-2023 in audizione oggi alla Camera in Commissione Trasporti, il nuovo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, ha sottolineato due punti: un piano di investimenti di oltre 6 miliardi di euro per i treni destinati ai pendolari e l’apertura a valutare possibili ...