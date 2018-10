Traffik | ' Gué Pequeno è un vecchio surgelato Findus | fa i bo*****i come

Blastingnews

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Nonostante la sua produzione musicale sia, almeno per il momento, considerevolmente esigua, il trapper romanonegli ultimi mesi sta attirando su di sé le attenzioni di molti appassionati di Rap italiano, soprattutto nelle fasce più giovani del pubblico. Negli ultimi giorni il trapper capitolino ha diffuso dei video su Instagram – rimossi dopo qualche ora, ma prontamente salvati e ricaricati da diversi canali YouTube – durante i quali è possibile vederlo e soprattutto ascoltarlo mentre si scaglia duramente con tantissimi esponenti di rilievo della scena rap italiana: da un mostro sacroGuè, definito un '', a una nuova levaDrefgold, passando per nomi altisonantiquelli del Trap King Sfera Ebbasta e di Ghali, senza dimenticare altri player di prima fascia del rap game italiano,ad esempio Izi e Tedua, solo per citarne alcuni. ...