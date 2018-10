Tra romanzi e romanzieri con visite al Filatoio e Concerti della Filanda a

Recensione Darkest Minds - film Tratto dai romanzi di Alexandra Bracken : Arriva nelle sale “Darkest Minds” tratto dal romanzo di Alexandra Bracken con Amanda Stenberg, Harry Dickinson e Gwendoline Christie. Siamo in un futuro prossimo, in cui i bambini sono quasi tutti scomparsi e quelli rimasti in vita hanno sviluppato una serie di superpoteri che li hanno portati ai margini della società. Il mondo li contrasta e ha recluso questi ragazzi in campi di lavoro, catalogando i vari soggetti per gravità e tipologia di ...