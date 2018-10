Tour of Guangxi 2018 | Pascal Ackermann brucia tutti allo sprint nella seconda tappa

Ciclismo - Tour of Guangxi 2018 : Groenewegen vince la prima tappa - 5° Trentin. Moscon ci prova da lontano : Dylan Groenewegen si aggiudica la prima frazione del Tour of Guangxi 2018: il corridore della LottoNL-Jumbo conferma i favori del pronostico e non dà scampo agli avversari in volata. Completano il podio il tedesco Max Walscheid e l’altro olandense Fabio Jakobsen. Il nostro Matteo Trentin si piazza in quinta posizione dietro a Pascal Ackermann della Bora-hansgrohe, mentre il francese Arnaud Demare termina la tappa con un deludente settimo ...

Tour of Guangxi 2018 : ultimo appuntamento per il World Tour. Ci sono Gianni Moscon e Fabio Aru : ultimo appuntamento per quanto riguarda il World Tour di ciclismo al maschile per questo 2018: ci si sposta in Cina, per la seconda edizione del Tour of Guangxi. Il calendario internazionale è sempre più aperto alle nuove proposte e non possono che essere interessanti quelle che arrivano dall’Asia. Anche quest’anno saranno sei le frazioni da disputare, non mancheranno al via alcuni nomi interessanti anche per quanto riguarda il Bel ...

Tour of Guangxi 2018 : date - programma - orari e tv : Il calendario delle corse WorldTour di ciclismo si chiude questa settimana con il Tour of Guangxi, breve corse a tappe che si svolge nell’omonima regione della Cina. Diversi big del circuito si sfideranno attraverso sei frazioni, di cui cinque dedicate alle ruote veloci ed una, la terza, che presenterà un arrivo in salita, che deciderà quindi la classifica generale. Lo scorso anno si impose Tim Wellens, davanti a Bauke Mollema e Nicolas ...

Ciclismo - la Bahrain-Merida annuncia il team per il Tour of Guangxi : c’è Giovanni Visconti : Il team asiatico punterà su Giovanni Visconti per ben figurare nel Tour of Guangxi 2018, ultimo appuntamento World Tour di questa stagione Si avvicina l’ultimo appuntamento World Tour della stagione di Ciclismo, il Tour of Guangxi 2018 chiude un’annata ricca di appuntamenti e di emozioni. La Bahrain-Merida ha deciso di fare sul serio nella corsa cinese, schierando una formazione di tutto rispetto guidata da Giovanni ...

Tour of Guangxi 2018 : date - programma - orari e tv : Inizierà martedì 16 la seconda edizione del Tour of Guangxi per poi concludersi domenica 21. In totale 6 tappe che porteranno da Beihai a Guilin. Il Giro ricalcherà grossomodo il percorso della della scorsa annata, con unico arrivo in salita la 4a frazione che si concluderà a Nongla, verosimilmente il luogo in cui si deciderà anche il vincitore della classifica generale (le restanti tappe sono dedicate a velocisti e attaccanti). ...