Torna il Festival internazionale di arti di strada al quartiere Stampace

2019 : il festival di Woodstock potrebbe Tornare 50 anni dopo : In occasione del 50° anniversario dello storico festival di Woodstock potrebbero esserci delle sorprese veramente sensazionali: presso il Bethel Woods Center for the Arts, la storica location del festival hippie del 1969, si sta pensando di organizzare un grande concerto. Sull'idea stanno lavorando Live Nation e l'agenzia Invnt. "Ci stiamo lavorando" ha dichiarato Michael Lang, tra gli storici organizzatori del festival, che fa sapere come si ...

Pippo Baudo Torna al Festival di Sanremo in coppia con Rovazzi? : Pippo Baudo in coppia con Fabio Rovazzi a Sanremo Giovani? Nonostante le polemiche e i dubbi, il Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni è stato un successo. Grazie alla presenza radiosa di Michelle Hunziker e a quella seria e attoriale di Pierfrancesco Favino, Sanremo 2018 si è fatto strada nei cuori dei telespettatori facendo diventare dei cult alcuni momenti di conduzione a dir poco imbarazzanti. Su una cosa, però, tutti sono stati ...

Milano : Torna Festival 'La città che sale' - iniziative tra centro e periferie (2) : (AdnKronos) - La versione autunnale (cui seguirà una invernale e poi una primaverile) parte giovedì 15 in via Maspero 18 con Flower Power concerto con Nicoletta Tiberini (voce) e Valerio Scrignoli (chitarra elettrica), dedicato alle canzoni che hanno infiammato gli anni 60 e la generazione dei figli

Milano : Torna Festival 'La città che sale' - iniziative tra centro e periferie : Milano, 15 ott. (AdnKronos) - Dal 15 al 18 al novembre torna il festival itinerante 'La città che sale', promosso da Musicamorfosi in collaborazione con MM e Anteo con il contributo di Fondazione Cariplo. Il festival propone un programma di appuntamenti che mira ad attrarre il centro musicale di Mil

Lombardia : Torna a Bergamo Festival violoncellistico Alfredo Piatti : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - La musica del violoncellista e compositore Alfredo Piatti torna protagonista a Bergamo con la tredicesima edizione del Festival violoncellistico internazionale 'Alfredo Piatti'. L’evento è stato presentato oggi a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lomba

Torna a Palermo dal 17 al 21 ottobre il Festival delle Letterature Migranti - inaugurazione con 'Shoah' di Lanzmann : Torna a Palermo dal 17 al 21 ottobre il Festival delle Letterature Migranti, giunto alla sua quarta edizione, promosso da Palermo capitale italiana della Cultura 2018. Il programma prevede 90 incontri ...

Palermo : Torna 'Festival Letterature migranti' - tra gli ospiti Varoufakis e Wu Ming (3) : (AdnKronos) - Tra gli autori segnaliamo Yanis Varoufakis, l’economista e politico greco autore di importanti riflessioni sullo stato dell’Europa e del rapporto tra cittadinanza, politica e rappresentazione; il camerunense Max Lobe, residente dalla sua adolescenza in Svizzera, che racconta di storie

Palermo : Torna 'Festival Letterature migranti' - tra gli ospiti Varoufakis e Wu Ming (4) : (AdnKronos) - Due gli spettacoli scelti per esprimere il concetto di migrazione insito nella natura stessa del teatro: il passaggio di idee che, partendo dal drammaturgo, arrivano al regista e la trasmissione di queste allo spettatore attraverso il lavoro degli attori. La sezione, a cura di Giuseppe

Palermo : Torna 'Festival Letterature migranti' - tra gli ospiti Varoufakis e Wu Ming (2) : (AdnKronos) - Il Festival delle Letterature Migranti 2018 si aprirà e si chiuderà ricordando due momenti salienti della nostra Storia - il rastrellamento nazifascista del Ghetto di Roma (16 ottobre 1943), di cui quest'anno ricorrono i settantacinque anni, e l'80° anniversario delle leggi razziali it

Torna Festival Letterature Migranti - tra gli ospiti Varoufakis e Wu Ming : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - Torna a Palermo dal 17 al 21 ottobre – con eventi con eventi collaterali il 15, 16 e 22 ottobre – il Festival delle Letterature Migranti, promosso da Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, dall’Associazione Festival delle Letterature Migranti, insieme al Comune d

Torna la 2^ edizione del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani : Al via la 2^ edizione del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani, evento ideato e prodotto dalla Fondazione Punto e Virgola, Presieduta da Marco Di Stefano, organizzato da Fabrizio Borni e Fabrizio Pacifici per conto di Tetramax Movie Services e Patrocinato e sostenuto dalla Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con i Comuni di Ariccia e Frascati. Sette film in ...

Sta per Tornare il Mini Festival di Viterbo : ... per motivi artistici, del tenore viterbese Antonio Poli che, ormai, è considerato il talento lirico in più forte ascesa in Europa e nel mondo " avrà una 'doppia presidenza'. Per le semi finali, ci ...

Torna il Festival della Cooperazione internazionale : tutti gli appuntamenti : Il Festival propone inoltre un torneo di calcetto per squadre dei Centri di Salute Mentale, mostre fotografiche e pittoriche, spettacoli e il corso di formazione 'Progettare per Cooperare'. Il ...