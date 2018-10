: • News • #Torino, tentata rivolta migranti al Cpr - Cyber_Feed : • News • #Torino, tentata rivolta migranti al Cpr - TelevideoRai101 : Torino, tentata rivolta migranti al Cpr - NotizieIN : Torino, tentata rivolta migranti al Cpr -

Più di 30 posti distrutti nei moduli abitativi in un Cpr a.La polizia indaga per individuare i responsabili del tentativo dial 'Centro permanente per il rimpatrio' (ex Cie, Ndr) dove alcuni, ospiti della struttura, hanno dato fuoco a materassi e masserizie in quattro aree del Cpr. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e un agente di polizia è rimasto leggermente intossicato per aver respirato i fumi. Colto da malore, è stato portato nell'infermeria interna.(Di mercoledì 17 ottobre 2018)