: Torino, l'autista non ha il resto per il biglietto e fa scendere dal bus cuoco del Gambia - continimarco : Torino, l'autista non ha il resto per il biglietto e fa scendere dal bus cuoco del Gambia - pbaro : Principio d'incendio sull'autobus a Nichelino: evacuato il mezzo, l'autista spegne le fiamme - rep_torino : Principio d'incendio sull'autobus a Nichelino: evacuato il mezzo, l'autista spegne le fiamme [news aggiornata alle… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Amadou ha 34 anni e vive a Ciriè da tre, ospite di una famiglia. Sull'episodio ha scritto una lettera: "In Italia c'è tanta gente solidale con le persone come me. Una ragazza mi ha dato un passaggio"