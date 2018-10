Toninelli “non possiamo chiudere A24-A25” Allarme piloni | Strada Parchi smentisce

Autostrade - Toninelli dopo l’allarme su A24 e A25 : “Non possiamo chiuderle”. Concessionaria : “No - ha il potere di farlo” : “Lo Stato non ha il potere di chiudere alcuna Autostrade”. “No, ha tutto il potere di farlo e noi eseguiremo”. Continua la guerra di smentite tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e Strada dei Parchi, Concessionaria di A24 e A25. La miccia, l’allarme lanciato martedì dallo stesso Toninelli sullo stato di alcuni piloni dei viadotti delle due tratte che collegano Lazio e Abruzzo. Poi ...

Pedemontana Veneta - Toninelli smentisce il sì del governo : “Mai dato avallo”. Zaia : “Non può diventare un’agonia” : Da una parte la Lega Nord del governatore veneto Luca Zaia. Dall’altra il Movimento Cinquestelle del ministro delle Infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli. In mezzo la Pedemontana Veneta, superstrada a pagamento del costo di quasi 13 miliardi di euro, che da un lato rischia di essere una grande incompiuta, dall’altra, se realizzata, potrebbe trasformarsi in un colossale esborso per le finanze pubbliche. E a dirigere ...

GENOVA - VALPOLCEVERA IN PIAZZA : “NO ELEMOSINE”/ Video - Toninelli : “non criticate Decreto - fatto col cuore” : Crollo ponte Morandi, ultime notizie da GENOVA: Toninelli "non criticate Decreto, fatto col cuore". Video, VALPOLCEVERA in PIAZZA: "no elemosine", fischiati Toti e Bucci(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Messaggio Casalino - Toninelli : “Non commento parole di altri - di audio rubati me ne frego altamente” : A Reggio Calabria per inaugurare le nuove carrozze ferroviarie dell’intercity che servirà la linea jonica, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli si è soffermato sulla questione del ponte Morandi di Genova e sulle polemiche sorte dal nuovo audio di Rocco Casalino che rispondendo ai giornalisti in quei giorni ha affermato: “Basta. Non mi stressate la vita”. A proposito del portavoce del premier Conte, Toninelli ha dichiarato: “Non ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Non sarà il governo a decidere chi lo ricostruisce” : Non sarà il governo a decidere chi ricostruirà il Ponte Morandi di Genova, crollato lo scorso 14 agosto. La scelta spetterà al commissario straordinario che verrà nominato nei prossimi giorni. A spiegarlo è il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli: "Voglio evidenziare che il governo non interviene direttamente nella scelta del contraente, ma pone al Commissario precisi paletti normativi".Continua a leggere

Genova - Crozza al ministro Toninelli : “Non serve un luogo di incontro - serve un ponte in fretta e che non crolli” : Nella prima puntata della nuova stagione di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, torna Maurizio Crozza con una copertina che non poteva che essere dedicata a Genova: “Tra Genova e Savona ci sono sempre state due strade. Una è l’Aurelia fatta dagli antichi romani e una è l’autostrada. Ma è possibile che l’unica strada rimasta in piedi sia quella costruita 2000 anni fa?” . L’artista genovese rivolgendosi poi direttamente al ministro ...

TOTI CONTRO DI MAIO E Toninelli - INTERVIENE RENZI/ Ponte Morandi - il governatore : “Non accetto lezioni dal Pd” : Genova, sCONTRO TOTI-TONINELLI sulla ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. Replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 23:40:00 GMT)

Diciotti - Toninelli : “Gravissima la fuga dei migranti da Rocca di Papa”. Parenzo : “Non erano mica detenuti” : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e uno dei conduttori della trasmissione, David Parenzo, sui cinquanta migranti che dalla nave Diciotti erano stati trasferiti nel centro di Rocca di Papa e che si sono allontanati nei giorni scorsi. “Appena ne ho avuto notizia, il primo pensiero è andato automaticamente all’Europa”, commenta il ministro M5s. “Ah, non a Salvini?”, domanda ...

Ponte Morandi - Delrio : “Non prendo lezioni da Toninelli - finora solo chiacchiere. Basta ergersi a tribuni” : “Oggi è stata persa una grande occasione, e siamo delusi dal governo”. Lo ha detto nell’Aula della Camera il capogruppo del Pd, Graziano Delrio. in dichiarazione di voto sulle risoluzioni relative al crollo del Ponte Morandi. “Non c’è stato nessun impegno da parte del governo, non è stata annunciata una legge speciale di cui Genova ha bisogno. Invece sono state ripetute solo bugie, menzogne“, ha detto, aggiungendo ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Non lo faremo ricostruire a chi lo ha fatto crollare. Gronda? Sbaglia chi la collega con la tragedia” : Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli chiude una turbolenta audizione con le commissioni VIII riunite di Camera e Senato: “Il Ponte Morandi non lo faremo ricostruire a chi lo ha fatto crollare. Il giorno dell’immane catastrofe è stato detto che era tutto a posto. Possono iniziare a versare un’infinitesima parte del risarcimento. Dovranno mettere i soldi. Il Ponte sarà ricostruito con il timbro dello ...

Crollo Ponte Genova - Toninelli : “Non lo ricostruirà chi lo ha fatto crollare” : “Il Ponte Morandi non lo faremo ricostruire da chi lo ha fatto crollare”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli rispondendo in audizione. “Il dato non e’ tanto la nazionalizzazione si’ o nazionalizzazione no. L’A10 e’ una infrastruttura costruita con soldi pubblici degli italiani che non ne hanno giovato ma ne ha beneficiato un privato. Quindi la nazionalizzazione, mi ...

Aquarius - centri coordinamento di Libia - Italia e Malta : “Non ce ne occupiamo” Toninelli : “E’ un problema di Londra” : “La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi”. Così Danilo Toninelli, su Twitter, detta la linea Italiana sul caso Aquarius. La nave, con a bordo 141 persone salvate in due diverse operazioni il 10 agosto scorso, si trova adesso ferma tra Malta e Lampedusa in attesa di istruzioni. Al Fatto.it risulta che nessuna tra le ...