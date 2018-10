TONINELLI | ALLARME PILONI A24-A25 Ultime notizie | il gestore diffida il ministero “I

Allarme TONINELLI su ponti autostrade A24-A25 : Ho visto con i miei occhi sono in pessime condizioni : L'Aquila - "Alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, all'assemblea dell'Ance. L'A24 e l'A25, gestite da Strada dei Parchi, collegano Lazio e Abruzzo. "E' da anni che chiediamo che ci siano le risorse per i viadotti ...

TONINELLI lancia l'allarme sui piloni delle autostrade A24 e A25 :

Traballano gli ispettori scelti da TONINELLI : non lanciarono l'allarme : Commissari a rischio commissariamento. L'organismo battezzato lo scorso 14 agosto dal titolare del Mit Danilo Toninelli per indagare sul crollo del Ponte Morandi di Genova potrebbe ritrovarsi presto dimezzato. Dei sei componenti della commissione, infatti, tre sarebbero alle prese con un conflitto d'interessi, e Toninelli starebbe in queste ore valutando se rimuoverli, per evitare ulteriori polemiche.I nomi sono quelli di Roberto Ferrazza, ...