Tir si ribalta al rondò della Castelleonese | traffico in tilt

Turchia - Tir si ribalta : morti 22 migranti - tra cui diversi bambini : Almeno 22 persone, tra cui diversi bambini, sono morte in un incidente stradale avvenuto a Smirne, nella provincia occidentale turca. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anadolu. I migranti erano stipati ...

Si ribalta un Tir con migranti a bordo. Sono 19 i morti : Almeno 19 persone, tra cui diversi bambini, Sono morti in un incidente stradale avvenuto a Smirne, nella provincia occidentale turca. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anadolu. Undici le persone ...

Turchia - si ribalta Tir con migranti : 19 morti e 11 feriti/ Video ultime notizie : tragedia avvenuta a Smirne : Turchia, tir con migranti precipita nel fiume: 19 morti. ultime notizie, tra le vittime anche dei bambini: il veicolo stava viaggiando verso Izmir, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:16:00 GMT)

Tir carico di migranti - stipati illegalmente - si ribalta in Turchia : 19 morti - molti bambini : Un Tir carico di migranti si è ribaltato ed è precipitato nel greto di un fiume in Turchia . Almeno 19 i morti, tra cui diversi bambini, a Smirne, nella provincia occidentale. Lo riferisce l'agenzia ...

Si ribalta Tir con migranti - 19 morti : ANSA, - ISTANBUL, 14 OTT - Almeno 19 persone, tra cui diversi bambini, sono morti in un incidente stradale avvenuto a Smirne, nella provincia occidentale turca. Lo riferisce l'agenzia di stampa ...

Si ribalta Tir con migranti - 19 morti : ANSA, - ISTANBUL, 14 OTT - Almeno 19 persone, tra cui diversi bambini, sono morti in un incidente stradale avvenuto a Smirne, nella provincia occidentale turca. Lo riferisce l'agenzia di stampa ...

Turchia - Tir si ribalta : morti 15 migranti - tra cui diversi bambini : I migranti erano stipati dentro un camion partito da Aydin e diretto a Smirne quando si è capovolto per cause ancora da accertare

Turchia - Tir carico di migranti precipita e si ribalta : 19 morti tra cui diversi bambini : Il mezzo pesante su cui erano stipati illegalmente diversi migranti, ha improvvisamente sbandato, finendo fuori strada e schiantandosi in un canale di irrigazione che scorre a circa 20 metri sotto la strada dopo aver sfondato una barriera di protezione. Il mezzo si è ribaltato uccidendo molti dei disperati che erano saliti a bordo.Continua a leggere

Incidente in Turchia - Tir si ribalta : 19 morti - anche bambini - : Il camion era partito da Aydin ed era diretto a Smirne quando si è capovolto per cause ancora da accertare. Soccorritori sul posto

Tir si ribalta in autostrada - il conducente muore : lunghe code in A13 a Bologna : L'autostrada A13 è attualmente chiusa nel tratto bolognese fra Interporto e Arcoveggio in entrambe le direzioni, a causa di un incidente. Un mezzo pesante si è ribaltato e ha occupato l'intera ...

Giappone - la forza del tifone Jebi fa ribaltare un Tir. VIDEO - : Il paese nipponico colpito dalla perturbazione più potente degli ultimi 25 anni. Un grosso autoarticolato e un altro veicolo vengono capovolti mentre cercano di procedere su un ponte

Autosole - Tir si ribalta e prende fuoco : due morti carbonizzati : Incidente vicino ad Orvieto, chiusa l'autostrada. Code in entrambe le direzioni, distribuita acqua agli automobilisti