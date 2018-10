TIBERIO TIMPERI BACIA SULLA BOCCA FRANCESCA FIALDINI IN DIRETTA Foto | dopo gli scontri

La Vita in Diretta - TIBERIO TIMPERI dà un bacio sulla bocca a Francesca Fialdini : Le tensioni tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini? Sono roba passata. Nonostante le frizioni dei primi giorni di programmazione della nuova Vita in Diretta, i due conduttori del contenitore pomeridiano di RaiUno sono tornati a volersi bene. Questo, perlomeno, è quel che si intuisce dai loro atteggiamenti. Addirittura la puntata di ieri, martedì 16 ottobre, si è conclusa con un appassionato, quanto ironico, bacio sulla bocca. I due conduttori ...

Tiberio Timperi è alla guida de 'La vita in diretta' da circa due mesi. In questo avvio di stagione ha fatto molto discutere il suo rapporto con la co-conduttrice Francesca Fialdini: tra i due i rapporti sembrano essere molto tesi. Ma a fare chiarezza, in parte, è proprio Timperi in una lunga intervista concessa a 'Libero Quotidiano': "A me piace fare battute e ironizzare. Ho preso spunto da alcune voci rimbalzate ..." [Note: The text appears to continue but is cut off in the original]

