Three do è un’app ideale per ricordarsi dei piccoli compiti da svolgere a breve termine

tuttoandroid

(Di mercoledì 17 ottobre 2018).do è un'applicazione dall'aspetto minimale e chiaro per la gestione dei promemoria e delle cose da fare in modo più rapido e istintivo rispetto alle altre app simili. Per aggiungere un promemoria è infatti sufficiente toccare tre suggerimenti, il chi, il cosa e il quando, rappresentati da alcune tessere colorate predefinite che schematizzano quelli più comuni. L'articolo.do è un’appperdeidaproviene da TuttoAndroid.