This Is Us 3×05 | il passato di Toby VIDEO

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)Is Us 3×05 trama e promo – Il quinto episodio della serie Tv andrà in onda sulla NBC martedì, 23 ottobre 2018. “” ci anticipa già che vedremo il marito di Kate al centro della puntata. La trama diIs Us 3×05 ci riporta inoltre indietro fino aldi Randall, grazie ad un nuovo incontro.Is Us 3×05 trama e anticipazioni Sembra che siamo arrivati ad una svolta per quanto riguarda la coppia formata da Kate e. Quest’ultimo ha scelto di compiere un passo importante per realizzare il sogno della moglie: avere un bambino. A che prezzo? Sembra però che i due non riceveranno ancora notizie positive o negative e possiamo solo immaginare quanto saranno tesi. Per questo li vedremo impegnati in ogni tipo di attività pur di non pensare allo scorrere del tempo. Ed è sempre il tempo a riportarci indietro di qualche anno. Randall non ha ...