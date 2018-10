The Flash 5×02 regala la vittoria a Cicada e Iris | i due conquistano tutti tra indagini e

The Flash 5×03 : fine di un eroe o di un amico? : The Flash 5×03 trama e promo – Il terzo episodio della serie Tv andrà in onda sulla The CW il 23 ottobre 2018. “The Death od Vibe” lancia un campanello d’allarme, con la possibilità che accada qualcosa di negativo a Cisco. La trama di The Flash 5×03 invece ci anticipa che sarà Nora a creare il possibile disastro. The Flash 5×03 trama e anticipazioni L’arrivo di Cicada avvenuto nel precedente ...

The Flash - Anticipazioni della puntata 5x02 "Blocked" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di "The FLASH".Barry ha una nuova velocista nel suo team, sua figlia dal futuro.Il ragazzo illustra a Nora, tutto quello che ha imparato durante gli anni, quindi le insegna a padroneggiare i poteri.Barry e il team, successivamente rintracciano un metaumano che ruba armi high-tech, per rintracciare un nuovo nemico, Cicada.I due velocisti avranno quindi un nuovo scontro.Come sarà questo rapporto padre ...

The Flash - Recensione episodio 5x01 "Nora" : Mi chiamo Nora West-Allen e sono la donna più veloce del mondo. Sono una velocista, proprio come mio padre. La gente mi chiama XS.E rieccoci di nuovo qui, con la quinta stagione di "The FLASH". Nuova stagione, nuovo velocista in circolazione.Previously on The FLASH:"DeVoe è più intelligente di noi? Invadiamogli la mente!""Torna a casa Ralph!""Un velocista mi ha aiutato a far esplodere il satellite!""Barry, io sono tua figlia!"In this ...

Le rivelazioni di Nora lanciano The Flash 5×01 : prima missione per lei - il rapporto con Iris e la scomparsa di Barry : The CW ha dato ufficialmente inizio alla sua nuova stagione televisiva partendo proprio da The Flash 5x01. La première della nuova stagione della serie dal titolo "Nora" è incentrata completamente sulla figlia dei WestAllen e riparte proprio dal salotto dei West in cui lei sembra muoversi conoscendo ogni luogo e ogni persona. La notizia che lei sia la figlia di Iris e Barry rovina la festa e scombussola la vita di tutti e mentre Cisco sembra ...

The Flash 5 al via negli Usa tra Cicada e ritorni sconvolgenti : tutte le anticipazioni sulla nuova stagione : The Flash 5 riaccende la stagione telefilmica sulla rete più amata della televisione americana, The CW. Grant Gustin e i suoi sono pronti ad alzare il velo sui nuovi episodi della serie che andranno in onda da oggi e fino al prossimo mese di maggio passando dal maxi crossover di dicembre in cui la incontrerà Arrow e Supergirl lanciando la figura di Catwoman (Ruby Rose). Nel finale della quarta stagione abbiamo lasciato Nora Allen nel ...

Il crossover tra Arrow - The Flash e Supergirl porta tutti in Elseworlds al cospetto di The Monitor : chi sarà il suo interprete? : I personaggi di sempre chiamati ad affrontare nuove storie, questo sembra essere alla base del crossover tra Arrow, The Flash e Supergirl che avrà come titolo proprio la linea di fumetti dedicato a questa “alternativa” ovvero “Elsenworlds”. Le date da segnare in calendario sono quelle del 9, 10 e 11 dicembre, almeno negli Usa, a partire da The Flash 5, passando da Arrow 7 e finendo con Supergirl 4. Questi erano i dettagli ...

The Flash 5×01 : linea del tempo compromessa? : The Flash 5×01 trama e promo – Il primo episodio della serie Tv è pronto per il suo debutto. Appuntamento su The CW per il 9 ottobre 2018. In “Nora” sappiamo già che cosa ci attende, grazie all’inaspettato arrivo della figlia di Iris e Barry. La trama di The Flash 5×01 ci parla delle complicazioni collegate alla sua presenza. The Flash 5×01 trama e anticipazioni I viaggi nel tempo non hanno portato grande ...

Jeremy Davies si unisce al cast del crossover di Arrow - The Flash e Supergirl : tutti ad Arkham Asylum con il pericoloso dottore : Il mese di ottobre si avvicina e con esso il debutto delle serie The CW /Dc che il pubblico tanto ama ma questo vuol dire anche che presto il crossover di Arrow, The Flash e Supergirl andrà in scena portando il pubblico nell'universo oscuro di Batman e non solo. Proprio a tal proposito arriva il nome di un'altra new entry protagonista di questo mega appuntamento annuale ovvero Jeremy Davies. Alcuni di voi lo hanno già notato in Sleepy Hollow, ...

Dallo scandalo Riverdale ad Arrow - The Flash e Supergirl : Mediaset preferisce vecchie repliche - e gli ascolti? : Sono cose che forse il pubblico non capirà mai visto che per qualche oscura ragione, che di certo non ha a che fare con la favoletta dei bassi ascolti, Mediaset continua a non saper gestire le serie tv americane. Dallo scandalo Riverdale a quello che è successo ad Arrow, The Flash e Supergirl, sicuramente a Italia1, dietro le quinte, c'è qualcosa che non va se si preferiscono repliche di film che ottengono tra il 5 e il 7% di share e non le ...

The Flash 5 : news su Cicada - il super villain atteso dai fan : The Flash 5 news & anticipazioni – Cicada è uno dei nomi più attesi dai fan della serie Tv. The CW ci rivelerà presto il contenuto della premiere ed è già caccia ad ogni tipo di informazione sul super villain. In realtà, spiega l’executive Todd Helbing, ci sono alcune precisazioni da fare prima del suo ingresso in The Flash 5. Un metaumano misterioso, ma quali sono i suoi poteri? The Flash 5 news: Cicada simile a ...

Elizabeth Tulloch da Grimm al crossover di Arrow - The Flash e Supergirl al fianco di Tyler Hoechlin - quale sarà il suo ruolo? : Colpo di scena in arrivo dagli Usa e pronto a travolgere i fan di Arrow, The Flash e Supergirl ma, soprattutto, il mondo di Superman nel maxi crossover del prossimo dicembre. Questa volta The CW non si sta risparmiando e sta investendo senza badare a spese chiamando a corte grandi nomi per l'appuntamento di dicembre che vedrà Oliver, Barry e Kara unire le forze contro un nemico comune contro il quale si schiereranno anche Superman (Tyler ...

The Flash 4 - le avventure di Barry Allen continuano : The Flash La serie dedicata al supereroe più veloce di sempre è arrivata alla quarta stagione, ed è disponibile su Infinity, dove ci sono anche tutte le prime tre stagioni. Thomas Grant Gustin torna ad interpretare Barry Allen in The Flash 4, e con lui anche Cisco Ramon (Carlos Valdes), Caitlin Snow (Danielle Panabaker), Iris West (Candice Patton), Joe West (Jesse L. Martin) e Wally West (Keiynan Lonsdale). The Flash, creata dal padre di Arrow e ...

Il trailer di The Flash 5 svela il nuovo potere di Barry? Una famiglia complicata e un doppio errore per lui : "Nora", la première di The Flash 5 non poteva intitolarsi diversamente dopo il finale della quarta stagione. Dopo rumors e illazioni da parte dei fan alla fine Nora si è rivelata alla famiglia e al team annunciando di essere la figlia di Iris e Barry e di venire dal futuro. Dopo quello che è successo con Flashpoint sappiamo già che il viaggio nel tempo non è mai buon segno e il trailer di The Flash 5 non fa altro che confermare che qualcosa ...

The Flash 5×01 foto : da Iris mamma alla nuova minaccia : The Flash 5×01 foto & news – Si avvicina il momento della messa in onda della serie di The CW. La quinta stagione prenderà il via con “Nora“, l’episodio scelto per introdurre il nuovo personaggio. Abbiamo già avuto modo di conoscere qualcosa su di lei in questi mesi, ma quale sarà la reazione dei genitori? Le foto di The Flash 5×01 ci svelano qualche indizio sulla premiere. The Flash 5×01 foto e ...