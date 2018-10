«The Beauty of Imaging» | la mostra che esplora il corpo umano

A Napoli la mostra 'The Beauty of imaging' sulla storia della diagnostica per immagini : Inaugurata alla Città della Scienza di Napoli, 'The beauty of imaging', mostra sulla storia della diagnostica per immagini, realizzata per festeggiare i 90 anni della Bracco

Commissario Citta' Scienza : 'Mostra 'The Beauty of imaging' straordinaria' : Salute Napoli, 10 ott. Una mostra 'di straordinaria importanza' che 'ospitiamo molto volentieri'. Cosi' il Commissario di Citta' della Scienza, Giuseppe Albano, inaugurando insieme alla presidente del gruppo Bracco, Diana Bracco, la mostra 'The beauty of imaging' che restera' in esposizione nel Padiglione Galilei fino al 6 gennaio ...

Storia diagnostica per immagini - a Napoli 'The Beauty of imaging' : 'E' una grande gioia tornare qui a Citta' della Scienza', ha dichiarato Diana Bracco, presidente del Gruppo Bracco, che ha tagliato il nastro insieme al commissario di Citta' della Scienza Giuseppe ...

Storia diagnostica per immagini - a Napoli 'The Beauty of imaging' : 'E' una grande gioia tornare qui a Città della Scienza', ha dichiarato Diana Bracco, presidente del Gruppo Bracco, che ha tagliato il nastro insieme al commissario di Città della Scienza Giuseppe ...

Commissario Città Scienza : 'Mostra 'The Beauty of imaging' straordinaria' : Napoli, 10 ott. , Adnkronos, Una mostra 'di straordinaria importanza' che 'ospitiamo molto volentieri'. Così il Commissario di Città della Scienza, Giuseppe Albano, inaugurando insieme alla presidente del gruppo Bracco, Diana Bracco, la mostra 'The beauty of imaging' che resterà in esposizione nel Padiglione Galilei fino al 6 gennaio ...

Commissario Città Scienza : "Mostra 'The Beauty of imaging' straordinaria" : Napoli, 10 ott. (Adnkronos) - Una mostra "di straordinaria importanza" che "ospitiamo molto volentieri". Così il Commissario di Città della Scienza, Giuseppe Albano, inaugurando insieme alla presidente del gruppo Bracco, Diana Bracco, la mostra "The beauty of imaging" che resterà in esposizione nel

Commissario Città Scienza : "Mostra 'The Beauty of imaging' straordinaria" : Napoli, 10 ott., Adnkronos, - Una mostra "di straordinaria importanza" che "ospitiamo molto volentieri". Così il Commissario di Città della Scienza, Giuseppe Albano, inaugurando insieme alla presidente del gruppo Bracco, Diana Bracco, la mostra "The beauty of imaging" che resterà in esposizione nel Padiglione Galilei fino al 6 gennaio ...

Storia diagnostica per immagini - a Napoli 'The Beauty of imaging' : Napoli, 10 ott. (Adnkronos) - Un percorso lungo la Storia e i progressi della scienza, passando per la nascita della diagnostica per immagini. E' stata inaugurata questa mattina, nel padiglione Galilei di Città della Scienza a Napoli, "The beauty of imaging", mostra che celebra i 90 anni della Bracc