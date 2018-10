TEST MEDICINA | CAOS SU NUMERO CHIUSO La scommessa sbagliata del governo

TEST di Medicina - perché abolire il numero chiuso manda in tilt il sistema : La proposta di eliminare lo sbarramento all’ingresso è stata smentita nell’immediato, ma resta un obiettivo «di lungo corso» del governo Lega-M5S. Eppure l’addio alla selezione, senza finanziamenti adeguati, può portare più danni che benefici. Il vero nodo? L’accesso alle specializzazioni...

TEST MEDICINA - perché abolire il numero chiuso manda in tilt il sistema : La proposta di eliminare lo sbarramento all’ingresso è stata smentita nell’immediato, ma resta un obiettivo «di lungo corso» del governo Lega-M5S. Eppure l’addio alla selezione, senza finanziamenti adeguati, può portare più danni che benefici. Il vero nodo? L’accesso alle specializzazioni...

'Scontro su Legge Bilancio; Comitati Tap proTESTano; Medicina - più accessi ma resta numero chiuso' : L'iniziativa e' del ministro degli Affari regionali Erika Stefani: 'Vogliamo stabilire un rapporto continuativo tra il Governo e il mondo della montagna per far emergere idee e progetti. Bisogna ...

TEST MEDICINA - caos Governo su numero chiuso ‘abolito’/ Ultime notizie - La Sapienza Roma “no misure drastiche” : Aboliti i Test d'ingresso a Medicina: rivoluzione in accesso Università? P. Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". No addio al numero chiuso, caos nel Governo: le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:00:00 GMT)

TEST MEDICINA - NUMERO CHIUSO ABOLITO/ Ultime notizie - allarme dei medici "Si rischiano tanti disoccupati” : Aboliti i TEST d'ingresso a mediciNA: rivoluzione in accesso Università, "addio al NUMERO CHIUSO". Ultime notizie e reazioni: P. Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". È caos(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:09:00 GMT)

TEST MEDICINA - numero chiuso abolito : caos Governo/ Ultime notizie - Ordine Medici : "Facciano passo indietro" : Aboliti i Test d'ingresso a Medicina: rivoluzione in accesso Università, "addio al numero chiuso". Ultime notizie e reazioni: P. Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". È caos(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:12:00 GMT)

Il numero chiuso a Medicina : pro e contro di una misura da sempre conTESTata. La mediazione del modello francese : "Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi". Poche parole, scritte nel comunicato che conteneva i provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri sulla manovra, nessuna spiegazione di merito e, poche ore dopo, lo stop. Il primo a frenare sull'ipotesi dell'abolizione, tout court, del numero chiuso per gli aspiranti medici è stato il ministro ...

TEST di Medicina - gli studenti : «Abolirlo sarebbe un grave errore» : Francesca e Laura non hanno dubbi, aprire a tutti l’accesso all’università di Medicina non produrrà effetti positivi. Mentre palazzo Chigi annuncia l’abolizione del Test d’ingresso, salvo poi modificare in corsa la dichiarazione spiegando che «si procederà per gradi», loro stavano per uscire dalla lezione di Chirurgia generale dell’università La Sapienza. E, come spesso accade, l’aula era strapiena. «Siamo ...

TEST MEDICINA - dietrofront in 12 ore : Abolizione del numero chiuso a Medicina . Anzi no. O forse sì, ma di sicuro non ora. A poco più di 12 ore dall'approvazione del Cdm della legge di Bilancio, ecco arrivare il primo giallo e primo ...

TEST MEDICINA - PASTICCIO GOVERNO SU ABOLIZIONE NUMERO CHIUSO/ Annuncio - poi dietrofront "Ma più posti e borse" : Aboliti i TEST d'ingresso a MEDICINA: rivoluzione in accesso Università, "addio al NUMERO CHIUSO". Ultime notizie e reazioni: P. Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". È caos(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:26:00 GMT)

Sul TEST di Medicina un'altra figuraccia del governo degli slogan : Premessa doverosa. La manovra approvata dal Consiglio dei ministri di lunedì 15 ottobre, giusto in tempo per trasmettere a Bruxelles il Documento programmatico di Bilancio, è un disegno di legge. E come tale verrà vagliato, limato, in parte stravolto (se la maggioranza lo vorrà), durante il dibattit

TEST MEDICINA - pasticcio Governo su abolizione numero chiuso/ Grillo-Bussetti : percorso da fare con Università : Aboliti i Test d'ingresso a Medicina: rivoluzione in accesso Università, "addio al numero chiuso". Ultime notizie e reazioni: P.Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". È caos(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:06:00 GMT)

Facoltà di Medicina - la manovra cancella i TEST d'ingresso : «Stop al numero chiuso - ma non subito» : «Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi». È quanto annunciato al termine del Consiglio dei...

Abolito il TEST di medicina - addio numero chiuso : (Foto: flickr.com / Università di Pavia) addio test di ammissione alle facoltà di medicina. La decisione è stata presa dal governo e inserita nel testo della manovra, passata tanto in sordina da avere sorpreso anche il ministro dell’Istruzione Franco Bussetti il quale, giova specificarlo, era comunque incline ad archiviare il numerus clausus. Nel documento di programmazione economica e finanziaria (Def) erano citati passaggi relativi a una ...