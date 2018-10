Terremoto | Fontana firma 7 ordinanze per Mantova

liberoquotidiano

: La Fontana delle 99 Cannelle è uno dei simboli dell’#Aquila, città che dopo il terremoto del 2009 riemerge dalle ma… - wetfire : La Fontana delle 99 Cannelle è uno dei simboli dell’#Aquila, città che dopo il terremoto del 2009 riemerge dalle ma… - patryaless : ??Manca sempre meno a #IoNonRischio2018. ??Tra due giorni scendi in piazza anche tu, scoprirai come proteggerti dal r… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia Attilio, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, hato 6, pubblicate sul Burl tra la metà di settembre e il 12 ottobre, con le quali vengono stanziati fondi a fav