Terra dei Fuochi | il vigile eroe riconosciuto vittima del dovere

6° edizione della Settimana del Pianeta Terra : grande interesse per gli eventi organizzati dall’Ordine dei geologi della Puglia [FOTO] : 1/9 ...

Aeronautica : al via “Circaete 2018” - esercitazione per la sicurezza dei cieli del MediTerraneo : Un gruppo di terroristi a bordo di un volo di linea decide di dirottare il velivolo, costringendo l’equipaggio a cambiare la rotta pianificata. Questo lo scenario della “Circaete 2018”, esercitazione di difesa aerea che prende il via oggi con la partecipazione dei Paesi del Mediterraneo Occidentale aderenti all’ “Iniziativa 5+5” con lo scopo di testare la reattività dei sistemi nazionali di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nel contrasto ...

Milan - clamorosa voce dall'InghilTerra : Usain Bolt nel mirino dei rossoneri : Il procuratore dell'ex velocista svela alcuni indizi sull'offerta ricevuta per i prossimi due anni. Indizi che porterebbero proprio al club rossonero, che con Bolt condivide la sponsorizzazione dalla ...

Nations League - Spagna-InghilTerra : ruggito dei Tre Leoni - 2-3 a Siviglia [FOTO] : 1/27 AFP/LaPresse ...

Nations League - Spagna-InghilTerra : ruggito dei Tre Leoni - 2-3 a Siviglia : 1/27 AFP/LaPresse ...

INCENDIO MILANO - FIAMME IN DEPOSITI RIFIUTI/ Ultime notizie video - Costa : "Lombardia è Terra dei fuochi" : MILANO, INCENDIO in capannone di RIFIUTI nei pressi di Quarto Oggiaro. FIAMME alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti.

INCENDIO MILANO - FIAMME IN DEPOSITI RIFIUTI/ Ultime notizie video - Costa : “Lombardia è Terra dei fuochi” : MILANO, INCENDIO in capannone di RIFIUTI nei pressi di Quarto Oggiaro. FIAMME alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti sulle cause del rogo.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:32:00 GMT)

Milano è la nuova 'Terra dei fuochi' : Due roghi sono scoppiati nella notte in due diversi impianti di stoccaggio dei rifiuti. Il ministro Costa: “Una battaglia da...

Stati Uniti d’America : il NOAA sceglie la tecnologia avanzata dei segmenti di Terra di Thales per rispondere ai segnali di allarme : L’Agenzia Nazionale per gli Oceani e l’Atmosfera (NOAA) degli Stati Uniti ha scelto Thales per sviluppare e costruire una stazione di terra operativa nel sudovest del Paese, presso la Base Militare Holloman in Nuovo Messico, per tracciare i satelliti GNSS* che operano in orbita terrestre media (MEO). La stazione di terra riceverà e processerà segnali di pericolo dal radiofaro a 406 MHz dei satelliti MEO tracciati e li ritrasmetterà al Centro di ...

Terra dei roghi a Mantova : qui i tentacoli della banda : Ruolo chiave del trasportatore che ha scaricato i rifiuti a San Giovanni del Dosso L'organizzazione criminale voleva estendersi anche in altre città lombarde

Alluvione Calabria - a Gizzeria i funerali di Stefania Signore e dei suoi figli : “Questa Terra di Calabria non può piangere più” : Un applauso lungo e commovente durato quasi dieci minuti ha accolto l’arrivo dei feretri di Stefania Signore (30 anni), e dei figlioletti Cristian (7) e Nicolò Frijia (2), le tre vittime dell’Alluvione dello scorso 4 ottobre nelle campagne di Lamezia Terme (Catanzaro) delle quali si sono celebrati poco fa i funerali all’aperto, in un’area adiacente la Chiesa di Santa Caterina di Gizzeria. Tante le persone – se ne ...

Alluvione Calabria - a Gizzeria i funerali di Stefania Signore e dei suoi figli : “”Questa Terra di Calabria non puo’ piangere più - non vuole piangere più” : Un applauso lungo e commovente durato quasi dieci minuti ha accolto l’arrivo dei feretri di Stefania Signore (30 anni), e dei figlioletti Cristian (7) e Nicolò Frijia (2), le tre vittime dell’Alluvione dello scorso 4 ottobre nelle campagne di Lamezia Terme (Catanzaro) delle quali si sono celebrati poco fa i funerali all’aperto, in un’area adiacente la Chiesa di Santa Caterina di Gizzeria. Tante le persone – se ne ...

Movida sotTerranea : ecco la nuova vita dei tunnel incompiuti di Sydney : I tunnel ferroviari incompiuti della città di Sydney presto vedranno nuovamente la luce: stiamo parlando di chilometri di gallerie abbandonate, alcune delle quali allagate, che avrebbero dovuto ospitare un complesso sistema metropolitano su ferro, progettato negli Anni 20 ma mai completato. ...

Settimana del Pianeta Terra : 8 geoventi organizzati dall’Ordine regionale dei geologi della Puglia : “La geologia per la tutela e la valorizzazione del territorio” con un filo conduttore comune rappresentato dalla risorsa idrica e l’importanza della sua tutela, questi i temi affrontati dall’Ordine regionale dei geologi (Org) della Puglia che ha aderito alla sesta edizione della Settimana del Pianeta Terra “L’Italia alla scoperta delle Geoscienze – Una società più informata è una società più coinvolta” che si svolgerà dal 14 al 21 ottobre ...