Taranto | gli è stato negato l' asilo politico | si uccide un ventiduenne del Gambia

Taranto - giovane immigrato si toglie la vita : “Gli era stato negato l’asilo politico” : Amadou Jawo, un immigrato 22enne originario del Gambia che da due anni viveva in Italia, si è suicidato impiccandosi al cornicione della casa dove viveva con altri connazionali a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Secondo l’associazione Babele, il giovane aveva avuto il diniego alla domanda di asilo politico.Continua a leggere

Taranto - negato parto indolore : mancano gli anestesisti : L'Ospedale Santissima Annunziata di Taranto non concede alle partorienti l' epidurale , ovvero la modalità di anestesia loco-regionale che aiuta le donne a mettere al mondo i figli senza dolore. Era questa una triste storia nota da tempo ormai, ma che negli ultimi giorni è tornata a calamitare l'attenzione generale grazie alla vicenda di una futura mamma tarantina. ...

Tragedia di Taranto - il 49enne al gip : 'Fatemi rivedere i miei figli' : Disperato ed in lacrime. Si è presentato così ieri mattina davanti al gip Paola Incalza e al pm Filomena Di Tursi, il 49enne che domenica scorsa ha tentato di uccidere i suoi due figli [VIDEO]al culmine dell'ennesima lite con la moglie. I fatti sono noti: l'uomo prima ha tentato di accoltellare alla gola il figlio di 14 anni che ha riportato solo ferite lievi e poi successivamente ha gettato la figlia di soli sei anni dal terzo piano di una ...

A Taranto solo l’ultimo caso di marito violento che si vendica sui figli. Col ddl Pillon sarà peggio : E’ accaduto il 7 ottobre scorso a Taranto. Un uomo, Luigi Trovatello, si reca a casa della propria madre dove vivono i suoi figli, di 6 e di 14 anni, accoltella il figlio maggiore al collo eppoi afferra la più piccola e la scaraventa giù dal balcone del terzo piano. La bambina è in coma e lotta tra la vita e la morte. Tutto questo non è accaduto per caso, per raptus, per fatalità ma è accaduto perché qualcosa nel sistema di protezione dei ...