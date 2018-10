Tap | oggi il verdetto del ministero sul via libera al cantiere

Wellens-De Gendt - terza Tappa della 'fuga finale' : oggi la scalata ai Vosgi : Tim Wellens, a sin., con Thomas De Gendt. Facebook TimWellens199 'Buongiorno! Rotta verso Grand Ballon'. Così Tim Wellens ha inaugurato la terza tappa della 'fuga finale', l'iniziativa organizzata dal ...

Sentenza Massimo Bossetti - oggi la Cassazione/ Ultime notizie omicidio Yara Gambirasio : le Tappe del processo : Sentenza Massimo Bossetti in Cassazione. Ultime notizie omicidio Yara Gambirasio, oggi l'udienza decisiva: le tappe del processo, muratore colpevole o innocente?(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 05:42:00 GMT)

Morto sulla scala antincendio - Ghinelli : 'Dramma a ridosso di una scuola. Da oggi la piazza sarà la prima Tappa della pattuglia anti degrado'... : "E' un episodio triste e doloroso che fa riflettere su quanto sia difficile dare risposte adeguate e coerenti al disagio". L'episodio al quale si riferisce il sindaco Alessandro Ghinelli risale a ieri ...

Classifica Vuelta 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie : Yates per il trionfo a Madrid (21^ Tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Simon Yates è il leader e si potrà godere il trionfo a Madrid. Mas e Lopez sul podio (21^ tappa, oggi)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 07:01:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - la Tappa di oggi (domenica 16 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (domenica 16 settembre) si svolgerà la ventunesima ed ultima tappa della Vuelta a España 2018, 100 km da Alcorcon a Madrid. Questa 73ma edizione si chiuderà con la classica passerella finale sulle strade della capitale spagnola. Simon Yates potrà festeggiare la conquista della maglia rossa insieme ai compagni di squadra, mentre i velocisti si giocheranno l’ultima vittoria, con il nostro Elia Viviani che andrà a caccia del tris. La partenza ...

Vuelta a España 2018 - ventesima Tappa : Andorra. Escaldes-Engordany-Coll de la Gallina. Ultimo assalto alla maglia rossa! Oggi le salite decisive : È il momento della verità: Simon Yates contro tutti. Si disputa Oggi la ventesima tappa della Vuelta a España 2018, la più attesa, annunciata come più spettacolare, almeno sulla carta. Partenza da Andorra Escaldes e arrivo in vetta al Coll de la Gallina: sono soli 97 chilometri, ma davvero intensissimi. Si assegna ovviamente la maglia Rossa. Percorso Gli organizzatori si sono divertiti ad inserire salite a ripetizione: sei GPM da ...

Vuelta a España 2018 - la Tappa di oggi (sabato 15 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (sabato 15 settembre) si svolgerà la ventesima tappa della Vuelta a España 2018, 97 km da Andorra. Escaldes-Engordany al Coll de la Gallina. Assisteremo all’ultimo duello tra i big per la conquista della maglia rossa, in uno spettacolare e attesissimo tappone di montagna. Una frazione breve ma durissima, con salite e discese senza soluzione di continuità. I corridori in meno di 100 km dovranno superare quasi 4000 metri di dislivello ...

Classifica Vuelta 2018 / Yates in maglia rossa - ma reggerà le ultime salite? (19^ Tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018, maglia rossa e altre graduatorie: Simon Yates resta leader verso il gran finale con le ultime due frazioni di montagna (19^ tappa, oggi)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:49:00 GMT)

Classifica Vuelta 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie : Yates leader verso il gran finale (19^ Tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Simon Yates resta leader verso il gran finale con le ultime due frazioni di montagna (19^ tappa, oggi)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 07:08:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - la Tappa di oggi (venerdì 14 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (venerdì 14 settembre) si svolgerà la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, 154 km da Lleida ad Andorra. Naturlandia. Il percorso odierno presenta un lungo falsopiano fino all’ingresso nello stato di Andorra, dove inizierà la lunghissima salita finale del Coll de la Rabassa. Un’ascesa di 17 km con una pendenza media del 6,6% che porterà i corridori fino ai 2.025 metri del traguardo. Assisteremo quindi ad una lunga battaglia tra i ...

Vuelta a España 2018 - la Tappa di oggi (giovedì 13 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi, giovedì 13 settembre, andrà in scena la diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, da Ejea de los Caballeros a Lleida, nel complesso 186,1 km. Frazione quasi interamente pianeggiante, priva di punti in palio in ottica classifica scalatori, soltanto qualche brevissimo strappo che non viene nemmeno contato come GPM. Spazio dunque ai velocisti rimasti in corsa nell’ultima settimana, potrebbe rinnovarsi il duello tra Elia Viviani e ...

Volley - Mondiali 2018 : oggi si torna in campo! USA-Serbia il big match - spazio alle grandi : Brasile - Russia - Francia sul Tappeto : oggi mercoledì 12 settembre incominciano davvero i Mondiali 2018 di Volley maschile con ben dieci partite in programma dopo gli anticipi di domenica vinti da Italia e Bulgaria su Giappone e Finlandia. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con l’esordio di tutte le big: Francia, Brasile, Russia e Polonia sono attesi da quattro impegni sulla carta agevoli mentre in serata il big-match di Bari tra USA e Serbia. Vediamo nel dettaglio ...

Vuelta 2018 - oggi Tappa 17. Orari tv - percorso e favoriti : Ancora montagna alla Vuelta, tappa per fughe, ma anche i big potranno attaccarsi Vuelta 2018, classifica e risultati dopo la crono di ieri Vuelta 2018, le pagelle della cronometro di Angelo Costa